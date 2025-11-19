Präsident der Provinzregierung von Almeria wegen angeblicher unrechtmäßiger Verträge verhaftet

Europa Press/Alicia Amate Almería Mittwoch, 19. November 2025 Teilen

Die Guardia Civil hat den Präsidenten des Provinzregierung von Almería, Javier Aureliano García, sowie den Vizepräsidenten der Institution, Fernando Giménez, und den Bürgermeister von Fines, Rodrigo Sánchez (PP), wegen mutmaßlich unrechtmäßiger Vertragsabschlüsse im Rahmen der gerichtlichen Untersuchung des Falles «Mascarillas» festgenommen.

Quellen der Ermittlungen haben gegenüber der Nachrichtenagentur Europa Press die Verhaftungen bestätigt, die von Beamten der Zentralen Operativen Einheit (UCO) unter der Koordination des Untersuchungsgerichts von Almeria, das das Verfahren untersucht, vorgenommen wurden.

Sowohl gegen Gimenéz als auch gegen Sánchez wurde bereits im Rahmen des Verfahrens ermittelt, mit dem geklärt werden soll, ob bei der Auftragsvergabe für die Lieferung von Gesundheitsmaterial in der akutesten Phase der Pandemie durch die Provinzbehörde - vor allem Masken, aber auch Handschuhe und persönliche Schutzausrüstung (PSA) - Schmiergelder geflossen sind.

Durchsuchungen im Sitz der Provinzregierung

Die Beamten drangen am frühen Dienstagmorgen gegen 8 Uhr in den Provinzpalast ein, um gemäß der richterlichen Anordnung der Untersuchungsrichterin María Belén López eine umfassende Durchsuchung der Büros des Präsidiums und der Computer vorzunehmen, da sie Akten zu den Verträgen angefordert hatte.

Die Handlung zielt darauf ab, die mögliche Erhebung illegaler Provisionen durch die Vergabe eines Auftrags für medizinische Geräte im Wert von 2.036.186,24 Euro durch ein im April 2020 durchgeführtes Dringlichkeitsverfahren zu klären, da die für den Lieferanten wirksamen Kosten desselben eine Million Euro nicht erreichten und es Hinweise auf mögliche «Kickbacks» gibt.

Insgesamt bestätigte der Oberste Gerichtshof von Andalusien (TSJA), dass gestern zehn Durchsuchungen im Rahmen der Ermittlungen unter der Leitung des Gerichts für Anweisung Nummer 1 von Almeria durchgeführt wurden. Das Oberste Gericht Andalusiens erklärte, dass auf der Grundlage des Beschlusses, mit dem die Durchsuchungen bei der UCO genehmigt und die Verhaftungen genehmigt wurden, «die es für erforderlich hält», in diesem Fall ein «begründeter Verdacht auf die Begehung von Handlungen besteht, die den Straftatbestand der Bestechung, der Veruntreuung öffentlicher Gelder und der Geldwäsche erfüllen könnten».

Die durchgeführte Untersuchung, so erklärte der TSJA, ergebe Hinweise darauf, dass die Untersuchten «an der betrügerischen Vergabe öffentlicher Aufträge zugunsten bestimmter Unternehmen mitgewirkt oder diese zumindest erleichtert haben, um Provisionen zu kassieren, die unter anderem ihnen zugute gekommen sein könnten».

Obwohl diese Verträge mit den Ermittlungen im so genannten «Masken-Fall» in Verbindung gebracht werden, der noch auf eine gerichtliche Klärung wartet, hat das Untersuchungsgericht die Operation auf eine zweite Phase ausgedehnt, indem es «mehrere öffentliche Aufträge im Zusammenhang mit der Diputación de Almería» gefunden hat, die über den Kauf von Sanitäranlagen im Wert von 2 Millionen Euro hinausgehen, der mit der Verhaftung des ehemaligen dritten Vizepräsidenten der Provinzverwaltung, Óscar Liria, wegen angeblicher «Schmiergelder» in der 2021 von derselben UCO entwickelten Operation endete.

«Einige der festgenommenen Personen waren nicht an der angeblich betrügerischen Vergabe der Aufträge beteiligt, sondern an der anschließenden Kanalisierung der illegalen Gelder in den legalen Geldhandel, was den Straftatbestand der Geldwäsche erfüllen könnte», so der TSJA.

Das Gericht Nr. 1 von Almeria hat die Mitglieder der UCO außerdem ermächtigt, private Kommunikation im Zusammenhang mit den untersuchten Sachverhalten herunterzuladen, einzusehen und zu kopieren, und hat Unterlagen von der Provinzverwaltung von Almeria, der Stadtverwaltung von Fines und den Unternehmen, deren Handlungen untersucht werden, angefordert.

Es ordnete außerdem Maßnahmen zur Sicherung des Vermögens der untersuchten Personen in Banken, Sparkassen und Bankschließfächern an und untersagte ihnen den Verkauf oder die Veräußerung von Immobilien und Kraftfahrzeugen. Nach den Durchsuchungen wurden die Festgenommenen in die Diensträume der Guardia Civil verlegt. Es obliegt dem Gericht, auf der Grundlage der Beweise zu entscheiden, ob jeder von ihnen mit oder ohne Maßnahmen freigelassen wird oder ob sie in Untersuchungshaft bleiben. Letztere Möglichkeit besteht in Fällen, in denen die Gefahr besteht, dass sie untertauchen oder für die Ermittlungen relevante Beweise vernichten.