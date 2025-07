Zweiter Todesfall durch Hitzschlag in Andalusien in dieser Saison

SUR Sevilla Donnerstag, 3. Juli 2025 Compartir

Das andalusische Gesundheitsministerium hat am gestrigen Mittwoch den Tod eines 75-jährigen Mannes in Córdoba infolge eines Hitzschlags bestätigt. Der Verstorbene, der bereits an Vorerkrankungen litt, war bei Freizeitaktivitäten im Freien aktiv. Aufgrund seiner Risikofaktoren wurde er in die Risikogruppe III des andalusischen Protokolls zur Koordinierung gegen die Auswirkungen übermäßig hoher Temperaturen auf die Gesundheit 2025 aufgenommen.

Nach Angaben der Regionalregierung ist dies der zweite Todesfall durch Hitzschlag in dieser Saison in Córdoba und in ganz Andalusien. Am 21. Juni wurde der Tod eines 58-jährigen Mannes mit Vorerkrankungen gemeldet, der an der Installation einer Leuchtreklame auf der Straße gearbeitet hatte.

Seit der Aktivierung des andalusischen Koordinationsprotokolls gegen die Auswirkungen übermäßiger Temperaturen auf die Gesundheit am 16. Mai wurden in der Region elf Fälle von Hitzschlagpatienten registriert, von denen drei noch im Krankenhaus sind und weitere sechs entlassen wurden. Diese Fälle traten in der Provinz Huelva (1), in der Provinz Sevilla (2), in Almeria (1), in Cádiz (3), in Jaen (1) und in Córdoba (3) auf.

Von der Gesamtzahl der Hitzeschläge, die in dieser Saison aufgetreten sind, waren acht mit hohen Temperaturen im Freien und drei in geschlossenen Räumen verbunden. Die Tätigkeiten, denen die Betroffenen zum Zeitpunkt der Exposition nachgingen, standen in vier Fällen im Zusammenhang mit einer beruflichen Tätigkeit, in einem Fall handelte es sich um einen Obdachlosen und sechs Fälle betrafen Freizeitaktivitäten.

Das andalusische Koordinierungsprotokoll gegen die Auswirkungen übermäßiger Temperaturen auf die Gesundheit 2025, das am 16. Mai aktiviert wurde, bleibt bis zum 30. September in Kraft und zielt darauf ab, die gesundheitlichen Auswirkungen des Anstiegs der Sommertemperaturen und möglicher Hitzewellen zu verringern, wobei den am stärksten gefährdeten Gruppen besondere Aufmerksamkeit gilt.

Die Strategie des Protokolls beruht auf der Vorhersage von Hitzewellen auf der Grundlage der von der staatlichen meteorologischen Agentur (Aemet) bereitgestellten Informationen und der Festlegung von Alarmstufen je nach dem Grad der Gefährdung durch Temperaturüberschreitung; der Ermittlung der Bevölkerungsgruppen, die am stärksten durch die Auswirkungen der Hitze gefährdet sind, und der Koordinierung mit den verschiedenen Verwaltungen und öffentlichen und privaten Einrichtungen, die für die Identifizierung, Überwachung und Betreuung der gefährdeten Personen sowie für die Durchführung der entsprechenden Präventivmaßnahmen in jedem Sektor zuständig sind.

Zu den Risikogruppen gehören Menschen über 65 Jahre, chronisch Kranke, Menschen, die Medikamente einnehmen, die die Anpassung des Körpers an die Hitze beeinflussen können, wie Diuretika, Hypotonika, Antidepressiva, Neuroleptika, Anticholinergika und Tranquilizer, Kinder unter vier Jahren und Säuglinge sowie Menschen mit Gedächtnisstörungen, die Schwierigkeiten haben, sich an die Hitze anzupassen, und die Alkohol und Drogen konsumieren.

Um mit den hohen Temperaturen zurechtzukommen, empfiehlt das Referat für Gesundheit und Verbraucherschutz, die direkte Sonneneinstrahlung in den Mittagsstunden so weit wie möglich zu vermeiden; und wenn man doch ins Freie gehen muss, sollte man sich möglichst gut schützen, d. h. leichte Kleidung, helle Farben, Hut, Sonnenbrille, Sonnencreme tragen, viel Flüssigkeit zu sich nehmen, Obst und Gemüse essen.

Personen, die beruflich der Sonne ausgesetzt sind, wird empfohlen, körperliche Anstrengung während der heißesten Stunden des Tages zu mäßigen und direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.