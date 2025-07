Provinz Málaga hat heißesten Juni seit mehr als 60 Jahren erlebt

Ignacio Lillo Málaga Donnerstag, 3. Juli 2025 | Actualizado 10:41h. Compartir

Die Provinz Málaga hat nach Angagen des staatlichen Wetteramts Aemet den heißesten Juni seit Beginn der Registierungen im Jahr 1961 erlebt. «Aber mit großem Abstand», erklärte Jesús Riesco, der Direktor des Meteorologischen Zentrums von Aemet in Málaga.

Die Durchschnittstemperatur ist auf 25,4 Grad gestiegen und liegt damit 3,3 Grad über dem Normalwert. Der bisherige Rekordwar 2017, als sie 2,6 Grad über dem Durchschnitt lagen. Dies sind 0,7 Grad mehr als damals. Sowohl bei den Höchst- als auch bei den Tiefsttemperaturen stieg Thermometer im vergangenen Monat sehr hoch an. Zur Erinnerung: Die sieben wärmsten Juni-Monate sind alle in diesem 21 ereigneten sich alle im 21. Jahrhundert.

In der Provinzhauptstadt Málaga ist das offizielle Thermometer das des Flughafens. Auch hier wiederholte sich das Muster, und die Stadt erlebte den schlimmsten Juni in Bezug auf die Temperaturen, seit diese Werte offiziell registriert wurden. Die durchschnittliche Höchsttemperatur lag bei 31,1 Grad, die durchschnittliche Mindesttemperatur bei 21,2 Grad.

Das nächstwärmere Jahr war 2022 mit 26,1 Grad Durchschnittstemperatur im Juni; ebenfalls warm waren 2012 (25,5), 2017 (25,3), 2003 (25,2) und 2023 (24,8).

Was ist der Grund dafür?

Der Hauptgrund sind warme Luftmassen aus Afrika in mittleren Höhenlagen während eines großen Teils des Monats. Und dann die Vorherrschaft des Ostwindes, der sehr hohe Mindesttemperaturen verursacht hat.

Und das alles in wiederkehrender Weise: «Tag für Tag, praktisch jeden Tag war der Durchschnitt höher, sowohl bei den Höchst- als auch bei den Mindesttemperaturen». Und das hängt mit der Temperatur des Meerwassers zusammen, die so hoch waren wie noralerweise erst Ende August. An der Boje von Málaga wurden 26 Grad gemessen, «etwas Unglaubliches für diesen Monat, aber im Allgemeinen lag das gesamte Mittelmeer, sowohl das Alboran- als auch das Balearische Meer und die Ostküste der Halbinsel, weit über dem Normalwert».

Tropische Nächte

Am schlimmsten war es in den Nächten, die fast alle tropisch waren (wenn das Minimum nicht unter 20 Grad fällt). «Im Sommer ist es fast immer so, und zwar nicht nur auf dem Thermometer des Flughafens, sondern auch an vielen Orten im Landesinneren», räumt Jesús Riesco ein.

So lag an 24 Tagen im Juni (alle bis auf sechs) das nächtliche Minimum über 20 Grad Celsius. Zumindest in der Provinzhauptstadt gab es im Juni noch keinen Fall einer «äquatorialen» Nacht, d.h. von 25 Grad oder mehr: der schlimmste Tag war mit 23,9 Grad nahe dran; aber es gab sie in den inneren Teilen Andalusiens, besonders im Guadalquivir-Tal.

Im Monat Juni ist es an der Küste von Málaga noch unwahrscheinlich, dass eine so hohe Nachttemperatur auftritt. Außerdem erklärte der Direktor des Meteorologischen Zentrums, dass die heißen Nächte am Flughafenthermometer in der Regel zu Zeiten des Terral-Windes aufgezeichnet werden; allerdings könnte es im Juli und August, auch abhängig von der Meerestemperatur, einige heiße Nächte mit Ostwind geben.