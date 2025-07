Almuñécar nimmt die Bauarbeiten des neuen städtischen Marktes mit Tiefgarage ab

M. WÖRNER ALMUÑÉCAR. Donnerstag, 17. Juli 2025 Compartir

Das Rathaus Almuñécar hat den Bau des neuen städtischen Marktes offiziell abgenommen. Es handelt sich um eines der ehrgeizigsten Projekte des letzten Jahrzehnts. Der Bau wurde mit fast sieben Millionen Euro vollständig aus städtischen Mitteln finanziert. Bürgermeister Juanjo Ruiz Joya kündigte an, dass der Markt noch vor Jahresende voll betriebsbereit sein wird und die ersten Stände bereits aufgebaut werden.

Einer der wichtigsten Meilensteine des Projekts ist die neue Tiefgarage mit 230 Stellplätzen, die am 21. Juli in Betrieb geht. «Die Tiefgarage wird den Parkplatzmangel in einem der kommerziellsten Viertel deutlich lindern», so der Ratsherr. Stadtrat Javier García wies darauf hin, dass das Unternehmen Empark den Auftrag zur Verwaltung der Tiefgarage erhalten hat, was der Stadtkasse Einnahmen in Höhe von 3,75 Millionen Euro beschert.