Beginn der Arbeiten am Küstenweg von Almuñécar nach Salobreña

Mercedes Navarrete Almuñécar Mittwoch, 19. November 2025 Teilen

Dass ein Wanderer den Strand von Cantarriján an der Grenze zwischen den Provinzen Granada und Málaga verlässt und die gesamte Küste Granadas auf demselben Weg am Meer entlang geht, ist ein alter Traum der Costa Tropical, der nun ein wenig näher an der Verwirklichung ist. Die Provinzregierung hat diesem Traum einen Namen gegeben, er heißt «Küstenweg», und heute wurde mit der Verlegung des ersten Steins des ersten Abschnitts des großen Korridors, der entlang der 24 Kilometer langen Küste von Almuñécar bis zur Grenze mit Salobreña verlaufen wird, ein Meilenstein gesetzt.

Die Provinzverwaltung leitet und koordiniert dieses globale Projekt, an dem nicht nur alle Küstengemeinden beteiligt sind, sondern auch verschiedene andere Verwaltungen, von der Küstenbehörde bis hin zur Umwelt- und Kulturbehörde, die in die Verfahren und Genehmigungen eingreifen. Der große Korridor wird sich je nach Ortschaft und Abschnitt, den er durchquert, in Form von Holzstegen entlang der Strände, Naturpfaden, den bereits gebauten Promenaden oder sogar den Rändern der alten N-340 im Falle dieses Abschnitts in Almuñécar verändern, die mit einem einheitlichen Bild und den gleichen Zugänglichkeitskriterien angepasst werden.

Der Präsident der Diputación de Granada, Francis Rodríguez, hat den Grundstein für den neuen Abschnitt des Korridors in einer feierlichen Veranstaltung gelegt, die aufgrund des Meilensteins, den sie für die Region darstellt, von den Bürgermeistern mehrerer Küstengemeinden sowie von Vertretern der Unternehmer der Costa Tropical und dem Abgeordneten für öffentliche Arbeiten, José Ramón Jiménez, besucht wurde. Die Diputación finanziert die Arbeiten an diesem Abschnitt, für die ein Budget von 1.200.000 Euro vorgesehen ist, vollständig.

«Historische Investitionen

Der Bürgermeister von Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, zeigte sich besonders erfreut über den Beginn des Küstenweges, der das Naturgebiet von Cerro Gordo mit dem Gebiet von Cabria verbinden wird und «eine neue Route bietet, die für Sport, Spaziergänge, Naturerlebnisse und sogar für die Annäherung an unser Kulturerbe nützlich sein wird». Ruiz Joya hob die touristischen, ökologischen und sozialen Auswirkungen des Projekts hervor und dankte der Diputación de Granada für «diese historische Investition für unsere Gemeinde». Er erinnerte auch daran, dass sich dieses Engagement zu anderen Maßnahmen gesellt, die in letzter Zeit von der Provinzverwaltung gefördert wurden, wie z.B. die Schaffung von Wohnraum für Jugendliche oder die Verbesserung des Turismo Tropical, und «die zusammen die größte Investition darstellen, die die Provinzverwaltung in Almuñécar während der gesamten demokratischen Periode getätigt hat».

Der Spaziergang

Dieser erste Abschnitt, der einen Meilenstein in der Entwicklung des Gesamtprojekts darstellt, verfügt über ein Budget von 1.210.510,86 Euro und eine Fertigstellungszeit von 16 Monaten. Die Strecke verläuft vollständig entlang der Küste der Gemeinde Almuñécar, von der Provinzgrenze zwischen Granada und Málaga bis zur Gemeindegrenze mit Salobreña. Sie umfasst auch einen westlichen Zweig, der die Hauptstrecke mit der N-340 verbindet und einen direkten Zugang zum Parkplatz am Strand von Cantarriján nahe der Provinzgrenze ermöglicht.

Der Hauptabschnitt des Weges 1 beginnt an der Kreuzung mit dem Cantarriján-Bach und endet an einem unbefestigten Weg, der die N-340 und die Grenze zur Gemeinde Salobreña erreicht, die sich am Ende des Strandes Barranco de Enmedio befindet, der die Grenze zwischen den beiden Gemeinden bildet. Im Rahmen der Aktion werden auch die Räume zur Erholung und zum Landschaftsgenuss an der Küste, wie der Aussichtspunkt Peñón del Lobo, der Aussichtspunkt Cerro Gordo, der Aussichtspunkt Punta de la Mona und der Aussichtspunkt Torre del Diablo, verbessert und verschönert.