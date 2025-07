Britischer Gitarrenbauer stellt seine Einzeilstücke seit mehr als 20 Jahren in La Herradura her

Stephen feilt in seiner Werkstatt in La Herradura an den Details einer Gitarre.

In einer Werkstatt voller Werkzeuge, Lacke und sorgfältig gestapelter Holzstücke arbeitet Stephen Hill mit der Präzision eines Goldschmieds. Mit konzentriertem Stirnrunzeln umreißt er mit einem Stecheisen die Saiten einer Gitarre, die er gerade baut, und formt das, was in ein paar Wochen ein Instrument mit einer eigenen Seele sein wird. In einer anderen Ecke der Werkstatt liegt eine gerade fertiggestellte Gitarre auf der Werkbank, deren Decke aus Fichtenholz noch vom frisch aufgetragenen Lack glänzt.

Dies ist der Ort, an dem Stephen, ein Gitarrenbaumeister mit über 40 Jahren Erfahrung, Holz in Musik verwandelt. Seine Werkstatt in La Herradura ist eine Oase des Kunsthandwerks, in der jede Gitarre mit Geduld, Hingabe und unerschütterlicher Leidenschaft geformt wird.

Stephen Hill wurde 1967 in London geboren und wuchs umgeben von Musik auf. Von klein auf hörte der den Klang des Flamenco von den Schallplatten, die seine Eltern abspielten. Ohne ihre Bedeutung zu verstehen, blieben diese Melodien in seinem Gedächtnis eingeprägt und warteten auf den Moment des Erwachens.

Im Alter von acht Jahren begann er, Spanische Gitarre zu spielen, und mit 16 Jahren begann sich sein Schicksal zu entscheiden, als er nach Abschluss seines Studiums eine Arbeit als Tischler fand. «Ich machte Möbel, Tische, rustikale Dinge», erinnert er sich. Von da an fügte sich alles zusammen: Seine Liebe zur Gitarre und sein Geschick im Umgang mit Holz führten dazu, dass er entdeckte, dass dies wirklich sein Beruf war.

In den 1980er Jahren war es jedoch nicht einfach, den Gitarrenbau zu erlernen. Es gab keine Kurse, und die Werkstätten öffneten ihre Türen normalerweise nicht für Lehrlinge. Trotzdem begann er seine Ausbildung bei einem Geigenbauer und absolvierte einen Geigenbaukurs. Auf dieser Grundlage baute er seine erste Flamenco-Gitarre aus Fichten- und Zypressenholz.

Schwieriger Start

Mit diesem ersten Instrument und einer Wagenladung Werkzeug und Holz kam er 1988 nach Spanien auf der Suche nach dem Herzen des Flamenco. Seine erste Station war Madrid, wo er mehrere Werkstätten besuchte, aber er stieß auf eine Barriere: Die Gitarrenbauer empfingen in der Regel niemanden, der kam, um von ihnen ihr Handwerk zu lernen. Er gab nicht auf und setzte seinen Weg nach Córdoba fort, wo er einen Kurs bei Paco Peña belegte, einem der großen Meister der Flamencogitarre.

Dort hatte er die Gelegenheit, Manuel Reyes zu treffen, der als einer der bedeutendsten Gitarrenbauer der Geschichte gilt. Im Gegensatz zu vielen anderen war Reyes Stephen gegenüber offen und großzügig. Obwohl der Besuch nur kurz war, konnte er Gussformen, Hölzer und Arbeitsprozesse beobachten und erhielt wertvolle Ratschläge und Kontakte für den Materialeinkauf.

Danach kehrte der Brite in sein Heimatland zurück, wo er in Lewes im Süden Englands seine erste Werkstatt einrichtete. 16 Jahre lang perfektionierte er seine Technik und erlangte bald auch internationales Ansehen. Seine Arbeit war so erfolgreich, dass er nicht nur Gitarren für Kunden in der ganzen Welt herstellte, sondern auch begann, sein Handwerk zu unterrichten, was zu einer seiner großen Leidenschaften wurde. Er gründete eine Schule, die bis heute ein weltweiter Referenzpunkt für die Ausbildung von Gitarrenbauern ist.

Im Jahr 2004 fasste er jedoch den Entschluss, nach Spanien zurückzukehren, und entschied sich diesmal für La Herradura, um sich hier niederzulassen. «Hier fand ich den perfekten Ort in der Nähe von Granada, dem Meer. Auch die Figur des berühmten Meisters der klassischen Gitarre Andrés Segovia war immer präsent, da dieser lange Jahre in La Herradura gelebt hatte», erklärt er.

Sorgfältige Bauweise

Die Herstellung einer Gitarre ist ein langer und sorgfältiger Prozess. Von der Auswahl des Holzes bis zum letzten Schliff ist jeder Schritt von Geduld und Präzision geprägt.

Die Decken, wie die Oberflächen klassischer Gitarren genannt werden, bestehen in der Regel aus Fichtenholz aus den Alpen oder aus roter Zeder aus Kanada, während die Böden (Rückseiten) und Zargen (Seiten des Klangkörpers) aus Palo Santo-Holz aus Indien, Madagaskar oder Brasilien gefertigt werden können. Nach den Angaben von Stephen Hill sind einige dieser Hölzer geschützt und erfordern besondere Zertifizierungen.

Jede Gitarre erfordert etwa 120 Arbeitsstunden, die sich über mehrere Wochen verteilen. Der Prozess beginnt mit dem Zuschneiden und Einpassen des Holzes, gefolgt von der Montage von Decke, Hals, Zargen und Boden.

Dann kommt die nicht ganz einfache Aufgabe des Lackierens, ein heikler Prozess, der Wochen dauern kann, wenn er mit Gummilack durchgeführt wird.

Für den Geigenbauer hat jede Gitarre ihre eigene Seele. Manche scheinen ihm sogar zuzuflüstern, welchen Namen er ihnen geben soll. «Manchmal kommt eine Gitarre mit so viel Persönlichkeit daher, dass ich sie taufen muss», sagt er. So entstanden 'La Leonesa' (die Löwin), 'La Negrita' (die Schwarze) und viele andere, an die er sich nicht einmal mehr erinnern kann.

In seiner kleinen Werkstatt in La Herradura baut Stephen Hill auch nach vier Jahrzehnten, in denen er sich diesem Handwerk widmet, Gitarren, die Grenzen überschreiten. Mit jedem Instrument, das er herstellt, erinnert Stephen Hill daran, dass ein einfaches Stück Holz in den richtigen Händen in zeitlose Musik verwandelt werden kann, die die Ohren erfreut.