Bandleader von Extremoduro Robe Iniesta stirbt im Alter von 63 Jahren

R. H. Plasencia Mittwoch, 10. Dezember 2025

Der extremaduranische Sänger und Komponist Roberto Iniesta Ojea (Plasencia, 1962), bekannt als Robe und Leader der Rockband Extremoduro, ist am Mittwoch im Alter von 63 Jahren verstorben. Dies teilte Domedario Récords, die spanische Plattenfirma und Konzertveranstalterin, in einer Erklärung mit, die keine Angaben zur Todesursache machte, obwohl schon seit Jahren bekannt war, dass der Musiker unter einer Lungenembolie litt.

«¡Hasta siempre Robe! ¡Hasta siempre, siempre, siempre! ¡Hasta siempre, siempre, siempre!», lautet die Botschaft, mit der der Veranstalter den Tod des Sängers von Plácido bekannt gab.

«Heute nehmen wir Abschied von dem letzten großen Philosophen, dem letzten großen Humanisten und zeitgenössischen spanischsprachigen Schriftsteller und dem Sänger, dessen Melodien es geschafft haben, Generationen und Generationen zu erschüttern», teilte die Agentur in einem Facebook-Post mit, den sie als «die traurigste Nachricht unseres Lebens» bezeichnete.

Er teilte auch mit, dass in den nächsten Tagen «die notwendigen Informationen über den Ort und die Zeit der Ehrung in Plasencia» gegeben werden, um den Musiker zu verabschieden.

Robe, der am 16. Mai 1962 in Plasencia (Cáceres) geboren wurde und 2024 mit der Goldmedaille für Verdienste in den schönen Künsten ausgezeichnet wurde, ist einer der herausragendsten Musiker und Texter des spanischen Rock, während seine Kommunikationsagentur ihn unter anderem als Philosoph, Künstler und Schriftsteller hervorhebt und auch sein politisches und soziales Engagement hervorhebt. Im Jahr 2014 erhielt er im Römischen Theater in Mérida die Medaille der Extremadura. Im selben Jahr wurde er mit dem Picota-Preis ausgezeichnet und 2024 erhielt er die Goldene Kirsche, die beiden wichtigsten Auszeichnungen des Jerte-Tals, das so stolz auf seine musikalische Karriere war.

Der Bürgermeister von Plasencia, Fernando Pizarro, war einer der ersten, der vom Tod des Mannes, der vor knapp einem Monat, am 6. November, in der Stadtverordnetenversammlung als Lieblingssohn der Stadt ausgezeichnet worden war, erfuhr. «Wir verlieren eine der großen kulturellen, musikalischen und literarischen Persönlichkeiten. Plasencia hatte das Privileg, der Ort zu sein, an dem er geboren wurde», betonte er.

Das Ministerium für Kultur hat auch den Tod des Autors von La ley innata, eines seiner wegweisenden Alben, betrauert, den es als «eine Ikone des Rock und eine wesentliche Figur unserer Musik» bezeichnete. «Seine Texte haben viele Generationen begleitet und werden sie auch weiterhin begleiten», betonte er. Diese Beileidsbekundungen begleitete er im sozialen Netzwerk X mit einem Video eines Auftritts im Jahr 1990 auf Televisión Española.

Auch Regierungspräsident Pedro Sánchez drückte sein Beileid durch einen von Robe verfassten Vers aus: «Das ganze Leben ist eine Geschichte, und man muss wissen, wie man sie erzählt». Und er fügte hinzu: «Wir nehmen Abschied von einem Dichter, der uns gelehrt hat, niemals aufzugeben. Sein Vermächtnis wird ewig sein».

Auch die Präsidentin der Junta de Extremadura, María Guardiola, verabschiedete sich in den frühen Morgenstunden von dem Sänger aus Placer: «Die Stimme meiner Generation und meines Landes ist weg. Ein Dichter geht. Die Widerspenstigkeit und das Talent der Extremadura», schrieb sie.