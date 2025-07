Antequera Light Fest bietet eine farbenfrohe Reise durch die Kulturen der ganzen Welt

Beatrice Lavalle Antequera Donnerstag, 10. Juli 2025 Compartir

Anlässlich des Jahrestages der Erklärung der Dolmen von Antquera zum Weltkultuerbe veranstaltet die Stadt das Antequera Light Fest (ALF), ein Licht- und Klang-Festival, das an den emblematischsten Orten der Gemeinde veranstaltet wird. Dieses Jahr steht das Festival unter dem Motto 'ALF World' und präsentiert kulturelle Höhepunkte verschiedener Regionen und Epochen. Anhand von Licht- und Klangsspielen wird in den Nächten des 11. und 12. Juli eine Reise um die Welt geboten. So wird die Stierkampfarena die von dem alten Ägypten inspirierte Laser- und Videomapping-Show 'El Tesoro del Faraón' beherbergen, bei der man die Gänge des Grabes des Tutanchamun durchlaufen kann; im Innenhof des Rathauses wird bei der Licht-, Tanz und Kampfsportshow 'Sol Naciente' das traditionelle Japan heraufbeschworen und die Plaza de Castilla verwandelt sich mit 'USA Basket Light', in ein Basketballfeld. Auf der Plaza del Coso Viejo ist 'Boreal', eine Nachahmung der Polarlichter, zu sehen, 'Carnival Brazil Lights' bietet einen farbenfrohen Straßenumzug, der von der Calle Infante Don Fernando zur Plaza de San Sebastián führt, auf der eine Musik-Show mit Spezialeffekten gezeigt wird und in der Real Colegiata de Santa María ist das Videomapping 'Around the World, ein Rundgang durch die Weltwunder, der symbolisch den Bogen zu den Dolmen von Antquera zieht, zu sehen. Daneben werden verschiedene Parallelaktivitäten geboten.