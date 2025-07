Arabische Nächte, Verdiales und Guateques – kuriose Feste in allen Teilen der Provinz Málaga

Beatrice Lavalle Málaga Donnerstag, 17. Juli 2025 Compartir

Im Sommer häufen sich die Feste der unterschiedlichsten Art, und dieses Wochenende werden in der Provinz Málaga Veranstaltungen für jeden Geschmack geboten. So feiert die Axarquía-Gemeinde Cútar am 19. Juli die 'Noche Nazarí', mit der sie an das Erbe des Al Andalus erinnert. Das Fest beginnt um 19.30 Uhr mit einer inszenierten Führung, bei der die Besucher die faszinierende Geschichte Cútars kennenlernen können. Auf der Plaza del Ayuntamiento kann man einen Kunsthandwerksmarkt besuchen, die Andalusí-Gastronomie kennenlernen und Geschichtenerzählern lauschen. Ein Konzert des Navarrete Sefardí Project vervollständigen das Programm. Es wird ein Busservice von Nerja und Málaga aus eingerichtet, Infomation unter Tel. 674 752 007.

In der Axarquía-Gemeinde Comares kann man am 19. Juli hingegen bei dem Festival de Verdiales die autochthone Folklore Málagas kennenlernen. Auf der Plaza Balcón de la Axarquía werden ab 20.30 Uhr fünf Verdiales-Gruppen die verschiedenen Varianten dieses lokalen Musik- und Tanzstiles präsentieren.

Ein Guateque, ein populäres Fest der 1970er Jahre, kann man am 19. Juli auf dem Dorfplatz von Casarabonela mit Dekoration der Epoche erleben. DJs sorgen für die passende musikalische Untermalung.

Das in der Serranía de Ronda gelegene Alpandeire feiert am 19. Juli von 10.30 bis 21.30 Uhr im städtischen Gebäude am Arroyo de la Fuente 'Friki Town', ein Fest rund um das Universum der Video- und Brettspiele.