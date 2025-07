Die Jove Big Band beim 'Summer Jazz' in Torremolinos

Beatrice Lavalle Torremolinos Donnerstag, 17. Juli 2025 Compartir

Im Rahmen der von der Gemeinde Torremolinos und dem Clarence Jazz Club organisierten Reihe 'Summer Jazz' im Parque de la Bateria wird am 21. Juli die Jove Big Band de Sedajazz zu sehen sein. Sedajazz begann seine Laufbahn 1991 als ein Zusammenschluss unabhängiger Musiker und ist inzwischen zu einem Musikmanagementunternehmen herangewachsen, das über 100 professionelle Musiker in verschiedenen Formationen umfasst. La Jove Big Band setzt sich aus 23 jungen Musikern zusammen, die unter Leitung von Francisco Blanco Latino ein Repertoire aus Jazz-Standards, neuen Arrangements großer Hits des Genres, Filmmusik, Funk, Rock und Latin Jazz bieten werden. Die Reihe wird am 4. August mit einem Latin Jazz Konzert der Kubanerin Arahí Martínez Carranza fortgesetzt und am18. August beschließt der Flamenco-Jazz des Pianisten Chano Domínguez den Zyklus.

C/Decano Antonio Seoane. 21. Juli, 21.30 Uhr. Eintritt frei.