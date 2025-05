Indie-Festival Oh, See mit Aktivitäten für die ganze Familie

Beatrice Lavalle Málaga Donnerstag, 22. Mai 2025 Compartir

BEATRICE LAVALLE. Das Indie-Event Oh, See, das am 23. und 24. Mai im städtischen Auditorium stattfindet, leitet die Festivalsaison in Málaga-Stadt ein. Der Sänger Mikel Izal (23. Mai) und die Indie-Rock-Band Sidonie (24. Mai) sind die Hauptattraktionen des Festivals, bei dem auch Carlos Sadness, Queralt Lahoz, Ultraligera und Tu Otra Bonita (23. Mai) und Siloé, Karavana, Cala Vento, María de Juan und Miss Deep'in sowie zahlreiche andere Solisten und Bands auftreten werden. Das Festival, das als ein Event für die ganze Familie konzipiert ist, bietet einen speziellen Bereich mit Aktivitäten für die kleinen Besucher.

C/Paquiro 9, Feria-Gelände Cortijo de Torres. 23. und 24. Mai, ab 17.30 Uhr (Einlass 17 Uhr), Die Eintrittskarten Kosten 43 Euro pro Tag (Dauerkarte 62 Euro) und 16,50 Euro (22 Euro) für Kinder von 11 bis 17 Jahren und sind auf https://ohseemalaga.com/ zu finden.