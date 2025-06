Provinzverwaltung lädt zur 'Noche al Raso de Coín' ein

Dietmar Förster Coín Donnerstag, 26. Juni 2025 Compartir

Die kulturellste Nacht des Jahres in Coín gibt es an diesem Wochenende in doppelter Ausführung. Sie beginnt am Freitag, 27. Juni ab 19 Uhr mit mehreren Ausstellungen, die bereits am Nachmittag und Abend besucht werden können, sowie einer Musikshow auf der Plaza Bermúdez de la Rubia, der Eröffnung der Ausstellung des 3. López Duerto-Fotowettbewerbs oder einer Vorstellung auf der Plaza Escamilla und einer Zirkusvorstellung auf der Plaza Alameda.

Am 28. Juni beginnt das Programm um 20 Uhr mit einem reichhaltigen Kulturprogramm mit Konzerten und Musikdarbietungen, Flamenco, Ausstellungen, Fotografie, Performance, Zirkus und Theater. Der Eintritt zu den einzelnen Acts im Stadtzentrum von Coín ist kostenlos.

27. und 28. Juni