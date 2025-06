Großer Angdrang bei der Eröffnung des dritten Aldi-Markts von Vélez-Málaga

SDA Vélez-Málaga Mittwoch, 25. Juni 2025 Compartir

Am heitigen Mittwoch ist der dritte Aldi-Markt von Vélez-Málaga in der Avenida Rey Juan Carlos I eröffnet worden, nachdem es bereits jeweils einen Aldi in den Ortseilen Caleta de Vélez und Torre del Mar gab. Hunderte von Besuchern strömten in den neuen Supermarkt und machten ihre ersten Einkäufe, und viele von ihnen standen bereits vor dem Eingang Schlänge, bevor der Aldi um Punkt 9 Uhr die Kunden einließ.

«Wir bleiben der Provinz Málaga treu, weil wir an ihr Wachstumspotenzial glauben und an die Notwendigkeit, weiterhin eine Einkaufsmöglichkeit zu bieten, die Qualität, Frische und niedrige Preise vereint. Zwei von fünf andalusischen Familien vertrauen uns bereits und wir wollen auch weiterhin nahe an ihrem Wohnort sein«, sagte Rafael Martínez, der ALDI-Expansionsleiter in der Region, bei seiner Eröffnungsrede, zu er auch Vélez-Málagas Bürgermeister Jesús Lupiáñez Herrera, sowie die Stadträte Beatriz Gálvez Martínez, Celestino Rivas Silva und Jesús María Claros López erschienen waren.

Vergrößern Beatriz Gálvez, Jesús María Claros, Rafael Martínez, Jesús Lupiáñez und Celestino Rivas. ALDI

Der neue Aldi-Markt verfügt über eine Verkaufsfläche von mehr als 1.000 Quadratmetern, 90 Parkplätze und ein Team von 14 Mitarbeitern.

Andalusien ist jetzt die autonome Region mit den meisten ALDI-Filialen in Spanien mit mehr als 100 Filialen. In diesem Sommer will das Unternehmen in der Region weiter wachsen und plant eine Neueröffnung in der Provinz Almeria.

Bis Ende 2025 plant das Unternehmen, im Rahmen seines nationalen Expansionsplans mehr als 20 neue Supermärkte zu eröffnen. Bei diesem Wachstumstempo wird ALDI bis zum Ende des Sommers mehr als 480 Filialen in Spanien haben.