Sara Dowling, Seamus Blake y Jonathan Kreisberg beim Festival Portón de Jazz

BEATRICE LAVALLE MÁLAGA. Freitag, 23. Mai 2025

Die Plaza San Sebastián von Alhaurín de la Torre beherbergte am vergangenen Donnerstag die Präsentation der diesjährigen Ausgabe des Festivals Portón del Jazz. Im Rahmen der Präsentation der Teilnehmer wurde auch das Plakat enthüllt, das wie gewohnt von dem Künstler José Antonio Diazdel entworfen wurde.

Die Präsentation durch Bürgermeister Joaquín Villanova, dem Stadtrat für Events und Aktivitäten in der Finca El Portón, Andrés García, und Yesenia Zambrano in Repräsentation der Organisatoren des Festivals, wurde von Live-Musik des Héctor Quintana Quintetts musikalisch untermalt. Das Konzert sollte gleichfalls zur Einstimmung auf die Konzerte dienen, die am 4., 11. 18., und 25. Juli im Open-Air-Auditorium der Finca El Portón stattfinden werden. Wie gewohnt werden hier bekannte Figuren der internationalen Jazz-Szene zu sehen sein.

Den Auftakt des von dem Event-Stadtamt und Lauroarte organisierten Festivals macht die Sängerin Sara Dowling, die vor zwei Jahren schon beim Jazz-Festival der Provinzregierung in Málaga zu sehen war. Die palästinisch-irische Musikerin begann ihre Laufbahn mit einer klassischen Cello-Ausbildung, bevor sie ihre Karriere als Sängerin und Komponistin startete. 2019 wurde Dowling bei den britischen Jazz-Preisen als beste Sängerin ausgezeichnet und sie gilt als eine der bedeutendsten Sängerinnen ihrer Generation. In Alhaurín de la Torre wird sie mit ihrem Quartett auftreten.

Die von Luis Guerra angeführte CMQ Big Band wird die Rhythmen des Sängers Benny Moré aufleben lassen

Am 11. Juli stehen kubanische Rhythmen mit der von Luis Guerra angeführten CMQ Big Band auf dem Programm. 17 kubanische und spanische Musiker werden hier dem Mambo- und Bolero-Sänger Benny Moré Tribut leisten. Guerra hat für diese Hommage Morés bekannteste Songs für eine Big-Band Besetzung arrangiert.

Der kanadische Jazz-Saxofonist Seamus Blake wird am 18. Juli beim Portón de Jazz mit seinem Quartett auftreten. Der für seine Improvisationen und seinen ausfgefeilten Stil bekannte Musiker hat am Berklee College of Music in Boston studiert und zog danach nach New York. Er war Mitglied der Mingus Big Band und ist mit Stars wie etwa Joshua Redman, John Scofield, Brad Mehldau, Joe Lovano, Kenny Barron, Wayne Shorter und Herbie Hancock aufgetreten.

Das Festival endet am 25. Juli mit einem Konzert des Quartetts des US-amerikanischen Gitarristen Jonathan Kreisberg. Der Musiker, der sich anfangs der Klassik und dem Rock widmete, absolvierte später ein Jazz-Studium an der New World School of the Arts. Auch in seiner Karriere als Jazz-Musiker war der Progressive- und Art-Rock immer präsent, bis er sich mehr auf den akustischen Jazz konzentrierte. Begleitet wird er in Alhaurín von dem Pianisten Marko Churnchetz, dem Bassisten Luca Alemanno und Colin Stranahan am Schlagzeugt.

Die Eintrittskarten kosten 25 Euro pro Konzert (85 Euro die Dauerkarte) und sind in der Finca El Portón (Avda. Juan Carlos I.) und auf www.mientrada.net erhältlich.