Scorpions bringen Starlite-Festival in Marbella zum Beben

1965 als Nameless gegründet, wurde die Hard-Rock-Band Scorpions mit Hits wie 'Rock You Like a Hurricane', 'Still Loving You' oder 'Wind of Change' zu einer der erfolgreichsten und langlebigsten Gruppen der deutschen Musikgeschichte. Nach 60 Jahren auf der Bühne füllt die Band aus Hannover immer noch die Stadien. Von den Gründungsmitgliedern ist zwar nur noch Rudolf Schenker übriggeblieben, Klaus Meine und Matthias Jabs sind jedoch auch schon seit Ende der 1960er bzw. 1970er mit dabei. Am 21. Juli lassen sie es nochmal in Marbella krachen.

Calle Albioni. 21. Juli, 22 Uhr (Einlass 20 Uhr). Eintrittskarten sind ab 106 Euro auf der Website https://starlitefestival.com/ erhältlich.