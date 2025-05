Andalusien startet nach der Prozession in Rom eine Kampagne zur Förderung des religiösen Tourismus

Pilar Martínez Málaga Dienstag, 20. Mai 2025 Compartir

Andalusien setzt sich für den religiösen Tourismus ein. Dies geschieht mit dem Start einer einzigartigen Werbekampagne, die an die bahnbrechende Kampagne «Andalusian Crush» anknüpft. Unter dem Titel «The Revelation» (Die Offenbarung), an der auch der britische Schauspieler John Cleese von der britischen Komikergruppe Monty Python mitwirkt, zeigt das Reiseziel «das religiöse Erbe als einzigartige kulturelle Erfahrung». Arturo Bernal, Andalusiens Minister für Tourismus und Außenbeziehungen, kündigte an, dass diese Aktion von der Magna Prozession in Rom ausgeht, um die weltweite Wirkung der Präsenz der Virgen de la Esperanza von Málaga und des Cristo de la Expiración von Sevilla zu nutzen. «Wir präsentieren die andalusische sakrale Kunst und die Erfahrung, die man in der gesamten Region anlässlich der verschiedenen religiösen Manifestationen erleben kann, abgesehen von der Anziehungskraft der Karwoche», erklärte er.

Der Werbespot, in dem einer der Schöpfer von «Das Leben des Brian» mit der legendären Monty-Python-Gruppe zu sehen ist, führt auf eine Reise durch die einzigartige Verschmelzung von Glaube, Kunst und Tradition in Andalusien. «Dies ist eine bahnbrechende globale Kampagne mit einem starken Aufhänger, die die Seele Andalusiens zeigt», sagte Bernal und fügte hinzu, dass «dafür ein denkwürdiges Werk geschaffen wurde, das den Wandel hervorhebt, den Besucher und Andalusier selbst angesichts des religiösen Erbes erleben, eine Offenbarung, die durch eine emotionale, bahnbrechende und durchschlagende Erzählung zum Ausdruck kommt.

398 Millionen Euro will die andalusische Regionalregierung mit dieser neuen Kampagne an Einnahmen erzielen.

Bernal betonte, dass es sich um «einzigartige kulturelle Ausdrucksformen handelt, die mit Jahrhunderten der Geschichte, des Glaubens und der Tradition verbunden sind, so dass die Kampagne darauf abzielt, dieses außergewöhnliche Erbe hervorzuheben und es als echte und bereichernde Erfahrung zu präsentieren». Er erklärte, dass die kreative Kampagne von der Agentur Casanova entwickelt wurde, die bereits bei der Aktion mit internationalen Fotografen 'Frames from Andalusia', die bei verschiedenen Wettbewerben mit Preisen ausgezeichnet wurde, mit dem andalusischen Tourismusministerium zusammengearbeitet hat. Die Aktion hebe den Wert der sakralen Kunst und der religiösen Manifestationen als lebendige, eindringliche und einzigartige Erfahrungen sowohl in kultureller als auch in religiöser Hinsicht hervor, mit der Botschaft, dass «Andalusien nicht besucht, sondern gelebt wird».

Die Kampagne solle ein internationales Publikum, insbesondere in Europa und Lateinamerika, «durch eine starke audiovisuelle und grafische Erzählung emotional ansprechen. Außerdem soll ein nachhaltiges Tourismusmodell gefördert werden, das die lokalen Traditionen respektiert und das Wissen über die andalusischen Enklaven mit starken religiösen Wurzeln fördert».

Nach ihrem Start wird die Kampagne auf Medien in acht europäischen und amerikanischen Märkten ausgeweitet, nämlich Spanien, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Mexiko, Brasilien und Argentinien. «Nach den für diese Kampagne durchgeführten Voruntersuchungen haben die ausgewählten europäischen Länder ein potenzielles Publikum von 57 Millionen Reisenden, die sich für Kunst und religiöse Kultur interessieren, während die lateinamerikanischen Emittenten weitere 13,4 Millionen potenzielle Besucher hinzufügen», hieß es aus der Regionalregierung, die sich durch die Präsenz im Fernsehen, im Radio, in den Printmedien, in den sozialen Netzwerken, in Suchmaschinen, auf Videoplattformen und in externen Medien einen hohen Impact-Faktor erhofft.