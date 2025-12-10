Sur Deutsche

Junge vermisst

14-jähriger Junge seit einer Woche in Periana vermisst

Sein Name ist Wail und er wurde zuletzt mit einer schwarzen Trainingshose und einem Sweatshirt gesehen

Irene Quirante

Periana

Mittwoch, 10. Dezember 2025

Neue Suchmeldung nach einem vermissten Minderjährigen in der Provinz Málaga. Das Nationale Zentrum für vermisste Personen (CNDES) hat auf seiner Website ein Plakat veröffentlicht, um zu versuchen, Wail B. zu finden, einen 14-jährigen Teenager, der vor einer Woche, am 3. Dezember, in Periana als vermisst gemeldet wurde.

Den Angaben zufolge ist das Kind 1,70 Meter groß und wiegt etwa 65 Kilo. Er ist von schlanker Statur, hat kurzes gelocktes braunes Haar und braune Augen. Zuletzt wurde er mit einer Jogginghose, einem schwarzen Sweatshirt mit Kapuze und gleichfarbigen Tennisschuhen gesehen.

Wer etwas über seinen Aufenthaltsort weiß, kann sich an die Guardia Civil unter der Nummer 062 wenden oder den Notruf 112 sowie die Nationalpolizei (091) oder die örtliche Polizei (092) benachrichtigen.

