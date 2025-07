Auf jedes Opfer zugeschnittene Betrügereien: So funktionierte das Scheeballsystem von «Paco, dem Guten» aus Vélez-Málaga

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Mittwoch, 30. Juli 2025 Teilen

Paco «El bueno» (der Gute), wie er im Volksmund in Vélez-Málaga genannt wurde, führte einen «hohen Lebensstandard» und lud seine Kunden zu großen Veranstaltungen ein, die ihnen «Zugang zu anderen gesellschaftlichen Kreisen» verschafften. Dies bestätigte die Nationalpolizei, die ihn am Dienstag zusammen mit seiner Frau in Logroño verhaftete, wohin sie sich geflüchtet hatten, nachdem die ersten Beschwerden über einen Schneeballsystembetrug eingegangen waren, den er seit mindestens 15 Jahren von seiner Beratungs- und Verwaltungsfirma für Investmentfonds in der Hauptstadt der Axarquia aus betrieben hatte.

Die Nationalpolizei untersucht weiterhin den Umfang des «Massen»-Betrugs, der sich bereits auf mindestens über 5.000.000 Euro beläuft. Der Hauptverdächtige nahm unter dem Vorwand, ein «hervorragender Investor» zu sein, große Geldsummen in bar von Privatpersonen und Geschäftsleuten entgegen, um sie in «fruchtbare Geschäfte» zu investieren. Er und seine Partnerin ukrainischer Herkunft hielten sich in der Logroño auf, wohin sie nach den ersten Beschwerden der Betroffenen geflohen waren.

Derzeit beläuft sich die Zahl der Opfer, die den Sachverhalt gemeldet haben, auf 80. Die Ermittler sind sich jedoch bewusst, dass diese Zahl aufgrund des Ausmaßes des Betrugs noch erheblich steigen könnte. Zur Erleichterung und Bündelung aller Informationen, die die Betroffenen zur Verfügung stellen können, hat die Nationalpolizei die folgende E-Mail-Adresse velez.judicial@policia.es zur Verfügung gestellt.

Im Anschluss an die Anzeigen und die ersten Ermittlungen bestätigten die Ermittler die Existenz eines Schneeballsystems, «bei dem die Einkünfte zur Auszahlung von Dividenden und zur Gewinnung neuer Kunden verwendet wurden, was von dem Hauptverantwortlichen und seiner Partnerin durchgeführt wurde, wovon auch Dritte profitiert hätten», so die Polizei.

Es handelt sich um eine Untersuchung, die im Juni von der Kriminalpolizei von Vélez Málaga eingeleitet wurde, der sich die 2. Gruppe der Abteilung für Wirtschafts- und Steuerkriminalität der Provinzpolizei von Málaga und die UDEV des Obersten Hauptquartiers von La Rioja angeschlossen haben. Bis heute haben die Ermittler mehr als 80 Aussagen aufgenommen, in denen die Betroffenen über die getätigten Investitionen berichten, «ohne dass einer von ihnen die versprochenen Gewinne erhalten oder das gelieferte Kapital zurückbekommen hat».

Modus operandi

Zum Modus Operandi ist anzumerken, dass er dank der Vermittlung eines Verwandten und seines guten Rufs in der Stadt Vélez-Málaga Kunden anlockte, um in Versicherungsgesellschaften zu investieren, indem er Bargeld entgegennahm, für das er den «Investoren» eine Quittung ausstellte, ohne ihnen zu sagen, wie und wo er mit dem Geld umging. Es handelte sich um Beträge, die direkt von dem Festgenommenen kontrolliert wurden und über die er nicht genau Rechenschaft ablegte.

Dies war eine gängige Methode, aber nicht die einzige; er soll auch auf Investitionen in Immobilienprojekte zurückgegriffen haben, indem er Beträge von 30.000 Euro und mehr verlangte, um sich an Immobilieninvestitionen in Vélez Málaga zu beteiligen oder um Wohnungen an anderen Orten zu erwerben. Eine dritte Modalität bestand im direkten Erwerb von Immobilien, die der Festgenommene nach eigenen Angaben «zu einem weit unter dem Marktpreis liegenden Preis» gekauft hatte oder zu kaufen beabsichtigte. Die Betroffenen erwarben jedoch nie irgendwelche Rechte und das Geld wurde nie für diesen Zweck verwendet. Diese Methoden waren in den letzten fünfzehn Jahren durchgeführt worden und waren vor kurzem mit den ersten Beschwerden der Betroffenen, die keine Leistungen mehr erhielten, «zusammengebrochen».

Die Ermittlungen ergaben, dass die Festgenommenen jede dieser kriminellen Methoden je nach Profil ihrer Opfer anwandten: Sie boten einem Kleinsparerprofil ein Finanzprodukt oder einen Investmentfonds einer Versicherungsgesellschaft an und einem eher unternehmerischen Profil Immobilieninvestitionen, die sie nicht besaßen und zu denen sie dank ihres umfangreichen Kontaktnetzes Zugang hatten.

Das Paar wandte jede dieser kriminellen Methoden entsprechend dem Profil seiner Opfer an.

Die Nationalpolizei sprach nicht nur von der Verflechtung seiner Vorgehensweise, sondern auch von der enormen Vielfalt der betroffenen Profile, die unterschiedlichen Berufsgruppen angehören. All dies war das Ergebnis seines Rufs als «exzellenter Investor, seines hohen Lebensstandards und einer gewissen Großzügigkeit», durch die er neue Opfer mit Einladungen zu großen Veranstaltungen inklusive Transport und Spesenübernahme anlockte, «was ihm einen Ruf verschaffte, der sich auch außerhalb des Ortes verbreitete. »All dies führte dazu, dass er neue Kunden anlockte und ihnen Zugang zu gesellschaftlichen Kreisen verschaffte, wodurch sie ihr Kontaktnetz weiter ausbauen konnten«, betonten die Ermittler.

Es wurden drei Durchsuchungen in Vélez-Málaga und eine in Logroño durchgeführt, wo sich der Verhaftete angeblich mit seiner Familie versteckt hielt. In den letzten Wochen und nach zahlreichen Beschwerden war der Verdächtige aus der Stadt verschwunden, was die Operation zu behindern begann, so dass sein Auffinden eine Priorität und mühsam wurde, die in der Verhaftung des Hauptverdächtigen und seiner Frau, die aktiv an den kriminellen Handlungen beteiligt war, gipfelte.