Versicherungsvertreter aus Vélez-Málaga wegen eines 300-Millionen-Betrugs im Schneeballsystem verhaftet

Die Verhaftung des mutmaßlichen Betrügers an diesem Dienstag in Logroño.

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Mittwoch, 30. Juli 2025

Die Nationalpolizei hat am Dienstag in Logroño einen 47-jährigen Einwohner von Vélez-Málaga festgenommen, gegen den als Anführer eines groß angelegten Schneeballsystems ermittelt wird, bei dem mehr als 200 Opfer und 300 Millionen Euro ergaunert wurden. Der Mann, der als Vertreter einer Versicherungs- und Investmentgesellschaft tätig war und den Spitznamen Paco 'El Bueno' (der Gute oder Schöne) trug, versprach für mindestens 15 Jahre beträchtliche Wertsteigerungen bei Fonds und Immobilienanlagen von bis zu 300 Prozent. Seine Ehefrau ukrainischer Herkunft, die ebenfalls als Versicherungs- und Anlageberaterin für eine andere Firma in diesem Sektor arbeitet, wurde im Rahmen der Aktion ebenfalls verhaftet.

Die Verhaftung erfolgte in einem Wohngebiet der Hauptstadt der Provinz La Rioja, nachdem er aufgrund von Anzeigen bei der Nationalpolizei von Vélez-Málaga bereits seit einigen Wochen gesucht worden war. Aber auch in anderen spanischen Provinzen wie Cádiz, Jaén, Granada und Huesca gibt es Betroffene. Sie alle sind mit Vélez-Málaga verbunden, entweder weil sie dort Urlaub machen oder weil sie familiäre Bindungen haben.

Der Modus Operandi dieses Einwohners von Vélez-Málaga war der übliche bei dieser Art von Pyramidenbetrug. Er verlangte das Geld immer in bar oder per Überweisung und versprach sehr hohe Wertsteigerungen, die über den von den Banken angebotenen lagen, wie die Plattform der Betroffenen bestätigt, auf der bereits mehr als 200 Personen und 300 Millionen Euro betrogen wurden.

Die Kunden brachten ihm Taschen mit bis zu 200.000 Euro in bar, für die er nur in seltenen Fällen Quittungen ausstellte. Dabei handelte es sich nicht nur um Investitionen in Fonds, sondern auch in Immobilien und andere Vermögenswerte. Einer der Betroffenen hatte beispielsweise bei einem Glücksspiel sieben Millionen Euro gewonnen, diese aus der Bank geholt und ihm vertrauensvoll überlassen. Die Treffen fanden in einer Bar im Zentrum von Vélez-Málaga oder im Beratungsbüro seines Schwagers statt.

Noch bis vor kurzem hat das Versicherungs- und Investmentunternehmen auf seiner Website das Foto des inzwischen verschwundenen Mitarbeiters als «einen der effizientesten Mitarbeiter des Unternehmens» dargestellt. Tatsächlich handelte es sich bei einigen der von dem Verhafteten ausgestellten Dokumente um ein einfaches Blatt Papier mit seinen Daten, während die Dokumente anderer Opfer den Briefkopf des Unternehmens trugen.

Familienmitglieder beteiligt

Der Verhaftete hatte mehr als fünfzehn Jahre lang ein Büro im Zentrum von Vélez-Málaga und verwaltete von dort aus die Anlagen aller seiner Kunden. Die Profile der Betroffenen sind sehr unterschiedlich und reichen von Rentnern, Jugendlichen, Polizisten, Beamten, Anwälten, Studenten bis hin zu Freiberuflern, wie die Anwältin Marta Fuentes, die mehr als fünfzig der mutmaßlichen Opfer rechtlich vertritt, gegenüber dieser Zeitung ausführte.

An dem Schneeballsystem waren auch die Ehefrau des Inhaftierten, die ukrainischer Herkunft ist und für eine andere Versicherungs- und Investmentgesellschaft arbeitete, sein Schwager, der Steuerberater ist, und seine Schwester beteiligt, so die Anwältin, die eine Klage gegen sie alle vorbereitet, die vor Gericht eingereicht werden soll. Fuentes zufolge glaubten die Opfer, dass die Investitionen über die Versicherungsgesellschaften getätigt wurden, für die das Ehepaar arbeitete, so dass sie volles Vertrauen in die Profis hatten.

«Er zeigte ihnen einen Computerbildschirm, auf dem die Geldzuwächse von einem Jahr zum nächsten von 200.000 auf 225.000 und im nächsten Jahr auf 243.000 Euro zu sehen waren», so Fuentes. Die Ermittler der Nationalpolizei versuchen herauszufinden, wo das Geld geblieben ist, da angeblich nur ein kleiner Teil der Beträge, die sie in bar erhalten haben, in die Portfolios der Versicherungs- und Investmentgesellschaften, für die sie gearbeitet haben, übertragen wurde.

Die Versicherungs- und Investmentfirma, für die Paco «der Gute» gearbeitet hat, hat seit einigen Tagen Mitarbeiter vor Ort in Vélez-Málaga, die sich um die Reklamationen kümmern, sowie einen Berater und einen Anwalt. Er hat auch eine Klage bei den Gerichten eingereicht. Der Festgenommene soll am heutigen Mittwoch an das Gericht in Vélez-Málaga überstellt werden.