Nerjas Bürgermeister José Alberto Armijo: «Der Yachthafen ist die einzige noch unerledigte Aufgabe»

Am 17. Juni waren drei Jahrzehnte vergangen, seit José Alberto Armijo Navas (Nerja, 1960) zum ersten Mal Bürgermeister von Nerja wurde. Seitdem hat er dieses Amt mit Ausnahme des Zeitraums von 2015 bis 2019 inne und ist damit der dienstälteste Bürgermeister der Provinz - am längsten ohne Unterbrechung bekleidet Joaquín Villanova in Alhaurín de la Torre dieses Amt, das er 1996 übernahm.

Anlässlich des Jubiläums gewährte Nerjas Bürgermeister Sur ein Interview auf dem bekannten Balcón de Europa, in dem er über die Entwicklung der Stadt und die Herausforderungen für die Zukunft sprach.

-Wie haben Sie die erste Amtseinsetzung in Erinnerung?

-Es war ein Tag großer Freude, aber auch der Besorgnis wegen der Verantwortung, die ich übernahm, als ich einer Stadtregierung gegenübertrat, in der ich praktisch keine Verwaltungserfahrung hatte; obwohl ich acht Jahre lang in der Opposition gewesen war, war es das erste Mal, dass ich regierte. Ich war mir auch bewusst, dass es eine komplizierte Regierung werden würde, denn um eine Mehrheit zu erlangen, musste ich eine Einigung mit der PA und zwei unabhängigen Parteien erzielen. Trotzdem ist es uns gelungen, die Regierung bis fast zum Ende der Legislaturperiode praktisch stabil zu halten, und es ist wohl auch nicht allzu schlecht gelaufen, denn 1999 haben wir die absolute Mehrheit erreicht.

- 1995 führten Sie zum ersten Mal die Kandidatur der PP

-1987 wurde ich überraschend, ohne es zu wollen, zur Nummer zwei nach Antonio Villasclaras ernannt, und 1991 war ich die Nummer drei.

- Als Sie 1995 Bürgermeister wurden, hätten Sie da jemals gedacht, dass Sie so viele Jahre Bürgermeister sein würden?

-Nein. Politik war nicht geplant. Ich wollte Jura studieren und in das Rechtskorps der Armada eintreten. Ich nahm an den IMEC-Prüfungen (Instrucción Militar de Escalas de Complemento) teil, wo in jenem Jahr nur ein Test physischer Natur stattfand. Nur wenige konnten mich übertreffen, aber ich hatte keinerlei Beziehungen und wurde überraschenderweise ausgeschlossen. Dann begann ich, mich mit José Antonio Bravo auf die Prüfungen der Arbeitsaufsichtsbehörde vorzubereiten, und ich besuchte das Seminar, doch aus familiären Gründen musste ich es verlassen und nach Nerja zurückkehren. Hier beschloss ich, zusammen mit einem Freund, in die Partei einzutreten. Aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich ein Leben im Dienste des Rathauses und der Bevölkerung von Nerja führen würde.

-Wie hat sich Nerja in diesen drei Jahrzehnten verändert?

-Es hat eine tiefgreifende Veränderung erfahren. Vergleicht man Fotos von Nerja aus dem Jahr 1995 mit denen von heute, so ist der Wandel außerordentlich signifikant. 1995 war das Rathaus praktisch bankrott, mit einer riesigen Verschuldung bei der Sozialversicherung, beim Finanzamt, bei Lieferanten usw. In diesen Jahren ist es uns gelungen, mit einer moderaten Steuerbelastung im Vergleich zu Rathäusern mit ähnlichen Budgets, das Rathaus in einen guten Zustand zu bringen und bedeutende Projekte für Nerja zu fördern.

- Wenn Sie ein paar Schlüsselaktionen für die Entwicklung und den Aufschwung von Nerja nennen müssten, welche wären das?

-1995 haben wir uns auf drei wichtige Projekte konzentriert, die dazu beitragen konnten, Nerja als touristische Hauptstadt der Ostküste zu konsolidieren: eine Kläranlage, ein Gesundheitszentrum und den Sporthafen. Die Kläranlage ist bereits in Betrieb, das Gesundheitszentrum wird nächstes Jahr in Betrieb gehen und der Sporthafen hängt von der Junta de Andalucía und der Regierung ab. Es handelt sich um ein Projekt, das von beiden Verwaltungen nicht mit dem nötigen Elan vorangetrieben wird, und die Junta und das Küstenamt sollten ihm mehr Aufmerksamkeit schenken. Außerdem gab es in Nerja vor 30 Jahren keine Tiefgaragenplätze, und heute haben wir 1.200 und ein Projekt, mit dem wir auf 2.000 kommen werden. Diese Parkplatzpolitik hat viel zur wirtschaftlichen und touristischen Entwicklung der Stadt beigetragen. Außerdem haben wir das Kulturzentrum Villa de Nerja, die neue Bibliothek in der Nähe des Balcón de Europa, wir arbeiten am neuen Kulturgebäude von Giner de los Ríos und an Sporteinrichtungen, die eine Referenz auf Provinzebene darstellen.

Armijo, während des Gesprächs. Marilú Báez

-Was ist Ihnen rückblickend auf diese Zeit ein Dorn im Auge, weil Sie es nicht durchführen konnten?

-Der Yachthafen ist die einzige unerledigte Aufgabe, die ich mir 1995 gestellt habe. Ich habe ihm viel Zeit gewidmet, und Nerja war ein sehr forderndes Rathaus mit unzähligen Plenarvereinbarungen. Aber ich muss zugeben, und das war ein Handicap, dass ich fast während meiner gesamten Zeit als Bürgermeister mit Verwaltungen konfrontiert war, die nicht am gleichen Strang ziehen wollten.

-Was sind die größten Herausforderungen, denen sich Nerja heute stellen muss?

-Die weitere Verbesserung des Dienstleistungsangebots, Unterstützung der Projekte, die einen enormen Einfluss auf den Tourismus haben, und vor allem drei städtebauliche Entwicklungen, die für Nerja als hervorragendes Reiseziel entscheidend sein werden. Dabei handelt es sich um das Projekt Playazo mit der Verlängerung der Promenade und der Entwicklung des touristischen Gebiets, das die Junta im Flächennutzungsplan mit Wohn- und Hotelnutzung vorgesehen hat; das Projekt in Huertos del Carabeo, nur wenige Meter vom Balcón de Europa entfernt, das enteignet werden soll, und der Bau einer Tiefgarage. Eine sehr wichtige aber auch sehr heikle Bewegung, die ich mit großer Vorsicht in Angriff nehmen möchte, ist das Projekt der Familie Larios in Maro, mit der Möglichkeit, den ersten Golfplatz in Nerja zu bauen, einer Hotelanlage in der alten Fabrik und einem Wohngebiet in der Umgebung. Das sind städtebauliche Bewegungen, die entscheidend sein werden und mit großer Umsicht und Vorsicht angegangen werden müssen. Wenn wir diese Schritte richtig machen, wird Nerja das Juwel in der Krone sein, für das viele es heute halten, aber ich glaube nicht, dass wir diesen Punkt schon erreicht haben. Es gibt noch eine Konstante, die ich während meiner Zeit in der Stadt immer wieder gefordert habe, weil sie für Nerja von grundlegender Bedeutung ist, und das ist eine Umweltpolitik. Wir haben das Naturgebiet der Steilküste von Maro und Cerro Gordo und den Naturpark der Sierra Tejeda und Almijara. Es ist wichtig, dass die Junta das erkennt, wichtige Investitionen tätigt und auch wirtschaftliche Aktivitäten erleichtert, die mit dem Schutz der Umweltwerte vereinbar sind.

Mobilität und Wohnen

- Was die Mobilität betrifft, so war bis vor kurzem die Rede von der Küstenbahn in den Westen, und jetzt gibt es Pläne, sie von Nerja nach Algeciras zu führen, was halten Sie davon?

-1890. Das war das erste Mal, dass sich das Rathaus von Nerja für eine Zugverbindung von Nerja nach Málaga oder Almeria aussprach. Wir sind sehr spät dran, aber ich bin froh, dass die Regierung endlich die Bedeutung der Verbindung zwischen Nerja und Algeciras erkannt und zur Kenntnis genommen zu haben scheint. Das ist ein sehr wichtiger Schritt. Aber die Tatsache, dass wir zu dieser Zeit darüber sprechen, ist ein Beweis für die Unfähigkeit der verschiedenen Verwaltungen, von der lokalen bis zur zentralen.

- Wie ist die Wohnsituation in Nerja und wie wirkt sich der Tourismus auf die Wohnsituation aus?

-Die Frage der Touristenapartments hat Auswirkungen. Ich glaube, dass sich die Situation wahrscheinlich ändern könnte, wenn die Gesetzgebung zur Regelung der städtischen Mietverträge geändert würde, um den Eigentümern mehr Rechtssicherheit zu geben. Um diesen negativen Effekt abzufedern, wollen wir die Entwicklung von Stadtentwicklungsprojekten fortsetzen, denn wir haben noch wichtige Bereiche auf verschiedenen Grundstücken zu entwickeln, die es uns ermöglichen, Wohnungen auf den Markt zu bringen. Parallel dazu arbeiten wir bereits mit der Provinzregierung an einem neuen allgemeinen Stadtentwicklungsplan. Und wir wollen die Politik des öffentlichen Wohnungsbaus fortsetzen. Mit mir als Bürgermeister ist dies das erste Mal, dass eine kommunale Wohnungsbauinitiative gefördert wird. In wenigen Tagen werden wir erschwingliche Mietwohnungen für Jugendliche übergeben; wir arbeiten ein neues kommunales Projekt für Jugendliche aus; und vor Jahren haben wir eine Formel für den Verkauf von Grundstücken für Jugendkooperativen gefördert. Darüber hinaus gewähren wir einkommensschwachen Familien Beihilfen für die Renovierung von Wohnungen.

- Wie haben Sie den Verlust des Bürgermeisteramtes im Jahr 2015 erlebt?

-... Von der großen Freude, als ich meinen Sohn am Morgen zu seiner Abschlussfeier begleitete, ging es am Abend in die Traurigkeit über. Wir haben die Wahlen gewonnen, aber uns fehlte ein Stadtrat zur absoluten Mehrheit, und Ciudadanos hat beschlossen, die PSOE, IU und Podemos zu unterstützen. Man muss das Ergebnis akzeptieren, auch wenn es weh tut. In diesem Moment begann eine neue Periode, die aus unserer Sicht sehr schlecht für Nerja war, denn es war eine Periode der institutionellen Instabilität, des Stillstands der Projekte und der Konfrontation. Für die PP war es eine sehr gute Periode, denn nach diesen vier Jahren hatten die Einwohner von Nerja die Möglichkeit, die beiden Verwaltungsmodelle zu testen, und im Jahr 2019 hatten sie keinen Zweifel mehr daran, der PP zu vertrauen.

- War Ihre schlimmste politische Erfahrung in diesen 30 Jahren der Fall der Mülldeponie, der Sie vor Gericht brachte, obwohl Sie schließlich freigesprochen wurden?

-Ja, das war mein schlimmster Moment, den ich niemandem wünsche, denn ich war in ein Strafverfahren verwickelt, das eindeutig ungerecht war. Auf politischer Ebene habe ich es so gut wie möglich gehandhabt, aber auf familiärer Ebene habe ich sehr gelitten.

- Sie kombinieren Ihr Amt als Bürgermeister mit dem des Senators. Die PP hat das Prinzip «eine Person, ein Amt» angesprochen, und in Ihrem Fall haben Sie gesagt, Sie würden warten, bis Ihre 30 Jahre als Bürgermeister erreicht sind, um das Thema anzusprechen. Wenn dieses Jahr vorbei ist, haben Sie die Absicht, irgendein Amt aufzugeben?

-Grundsätzlich werde ich, sofern die Partei nichts anderes beschließt, beide Mandate bis zum Ende der Legislaturperiode kombinieren, da meine Arbeit im Senat sinnvoll ist und mich nicht von meiner Verantwortung als Bürgermeister ablenkt.

-Haben Sie daran gedacht, sich aus der Politik zurückzuziehen?

-Meine Berufung zum Dienen treibt mich dazu, tagein, tagaus für meine Leute und meine Stadt da zu sein. Ich habe Freude an dem, was ich tue, und das ist das Beste, was einem Menschen passieren kann, nämlich Freude an seiner Arbeit zu haben, wenn man diese Tätigkeit als Beruf bezeichnen kann.

-Kann man das so interpretieren, dass Sie nicht an den Ruhestand gedacht haben?

-Wenn ich darüber nachdenke, ist die Schlussfolgerung die gleiche, und ich sage mir: Gesundheit, Familie und Partei. Solange meine körperliche und geistige Verfassung es zulässt, solange meine Familie mich unterstützt, wie sie es bisher getan hat, und solange meine Partei mich unterstützt, werde ich weiter für Nerja kämpfen und arbeiten.

-Das heißt Sie werden im Jahr 2027 kandidieren?

-Im Moment passt das für mich. Sie wissen, dass in der Politik ein Tag eine Welt ist und zwei Jahre, stellen Sie sich das vor. Aber im Prinzip habe ich vor, 2027 wieder zu kandidieren, es sei denn, die physische Situation ändert sich, das familiäre Umfeld ändert sich oder meine Partei beschließt, mir das Vertrauen zu entziehen.