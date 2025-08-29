Die Axarquía in der Provinz Málaga stellt einen Plan für eine nachhaltige Landwirtschaft und effektive Wassernutzung vor

Eugenio Cabezas Freitag, 29. August 2025 Teilen

Die bisher reichlichen Niederschläge in diesem Regenjahr haben der fast fünfjährigen extremen Trockenheit in der Provinz ein Ende gesetzt, die sich besonders auf die Region Axarquia ausgewirkt hatte. Hunderte von Hektar subtropischer Anbauflächen, vor allem Avocados und in geringerem Maße Mangos, sind stark betroffen. Viele Landwirte haben sich dafür entschieden, ihre Anpflanzungen zu erneuern, nachdem die Regenfälle zurückgekehrt sind und die Aussichten für ihre Betriebe wieder vielversprechend sind.

Die Verwendung von rückgewonnenem Wasser hat es ermöglicht, den drastischen Rückgang der Wasserressourcen in dem Gebiet aus dem Stausee La Viñuela zu kompensieren, der ab dem 1. Oktober 2022 bis zum letzten Sommer unterbrochen war, als drei Millionen Kubikmeter für die Notbewässerung gewährt wurden. Für dieses Jahr ist die Situation völlig anders und es sind 12,8 Millionen Kubikmeter für die bewässerbare Fläche des Guaro-Plans (Axarquía-Bewässerungsgemeinschaft) vorgesehen, was etwa 2.000 Kubikmeter pro Hektar bedeutet.

Das Projekt sucht nach der besten Formel zur Optimierung des verfügbaren Wassers, sei es aus Stauseen, aus Brunnen oder aus wiedergewonnenem Wasser.

Vor diesem schwierigen Hintergrund ist die effiziente Nutzung der Wasserressourcen zu einer der größten Herausforderungen für öffentliche Verwaltungen und Landwirte geworden. In diesem Zusammenhang hat das in Málaga ansässige Unternehmen Bioazul mehrere Jahre damit verbracht, Anwendungen zu entwickeln und Feldstudien durchzuführen, um die beste Formel zur Optimierung des verfügbaren Wassers zu finden, sei es aus Stauseen, Brunnen oder regeneriertem Wasser. Angesichts der Herausforderungen, die sich aus dem Klimawandel ergeben, hat das Unternehmen mit Sitz in Málaga ein Forschungslabor eingerichtet, das es «Living Lab» getauft hat. Dabei handelt es sich um einen Forschungs- und Entwicklungsraum, der es ermöglicht, technologische Lösungen zur Optimierung der Wassernutzung und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der Kulturen zu entwickeln und zu testen, wobei der Schwerpunkt auf der Region Axarquia liegt.

Die Arbeitsgruppe 'Axarquía Sostenible', die von Bioazul zusammen mit der Genossenschaft Trops aus Vélez, dem Institut für subtropischen und mediterranen Gartenbau (IHSM) des Spanischen Nationalen Forschungsrats (CSIC) und der Universität Malaga (UMA) sowie der Bewässerungsgemeinschaft von Algarrobo geleitet wird, hat seine Arbeit nach 24 Monaten intensiver Tätigkeit abgeschlossen und präsentiert nun die wichtigsten Ergebnisse des Projekts auf ihrer Website https://axarquiasostenible.es .

Auswirkungen des Klimawandels

Das Projekt wurde mit einem klaren Ziel ins Leben gerufen: die Förderung der nachhaltigen Nutzung von rückgewonnenem Wasser in der Landwirtschaft in der Region Axarquia in einem Kontext, der von Wasserknappheit, den Auswirkungen des Klimawandels und der Notwendigkeit, die Effizienz der Bewässerung und Düngung zu verbessern, geprägt ist. Der Stausee La Viñuela, die wichtigste Wasserquelle für die Bewässerung in der Region, war beispielsweise im Jahr 2023 nur zu 9,7 % ausgelastet, was die Schwere des Problems für die Nachhaltigkeit des Agrarsektors in der Region verdeutlicht.

Der Vorschlag der Arbeitsgruppe konzentrierte sich auf die Nutzung des Nährstoffgehalts von aufbereitetem Wasser, um den Einsatz von Mineraldünger zu reduzieren, die Rentabilität zu verbessern und die Umweltauswirkungen zu minimieren, insbesondere bei subtropischen Kulturen wie Avocado, Mango, Pitaya und Passionsfrucht. Zu den wichtigsten Ergebnissen des Projekts gehört die Entwicklung und Validierung einer kostenlosen Anwendung für das Management der Düngung, die es ermöglicht, den Nährstoffbedarf von Avocado- und Mangokulturen zu berechnen, ihn an die Qualität des verfügbaren aufbereiteten Wassers anzupassen und den Einsatz von Wasser und Mineraldünger zu optimieren.

Die Bewässerung mit recyceltem Wasser ermöglichte ein Wachstum ohne Düngemittel und fast ohne physiologische Ungleichgewichte.

Erfolgreich wurde ein Präzisionsbewässerungssystem mit Sensoren in einem Gewächshaus implementiert und eine digitale Plattform für die Bewässerungssteuerung entwickelt, die an die Verwendung von rückgewonnenem Wasser in Pitaya- und Passionsfruchtkulturen angepasst ist. «Durch die Überwachung des Wasser- und Ernährungszustands der Pflanzen konnte festgestellt werden, dass die festgelegten Bewässerungsanweisungen und die Düngung sehr gut an die Bedürfnisse der Pflanzen angepasst sind», so Bioazul in einer Erklärung.

Die Bewässerung mit rückgewonnenem Wasser ermöglichte die Entwicklung der Kulturen ohne den Einsatz von Mineraldünger und mit kaum physiologischen Ungleichgewichten, zumindest bei den Passionsfrüchten, dank ihres hohen Gehalts an essenziellen Nährstoffen, was eine potenzielle Einsparung für den Landwirt darstellt. Die Initiative hat die «gute Anpassung der Pitaya und der Passionsfrucht an die Topfkultur und die durchgeführte agronomische Bewirtschaftung, insbesondere im Hinblick auf die Bewässerung» festgestellt. Auf diese Weise zeigten die Pflanzen keine Anzeichen eines Wasserungleichgewichts und die Entwässerung war angemessen, so die Initiatoren des Forschungsprojekts.

Abwesenheit von Schwermetallen

Bei Passionsfrüchten zeigten Messungen der stomatären Leitfähigkeit und des Wasserpotenzials einen gewissen Wasserstress bei Pflanzen, die mit aufbereitetem Wasser bewässert wurden, ohne jedoch ihre Entwicklung zu beeinträchtigen. Was den Nährstoffgehalt anbelangt, so wurden bei Blattanalysen keine relevanten Mängel oder schädlichen Anreicherungen in Passionsfrüchten festgestellt, was darauf hindeutet, dass keine Schwermetalle vorhanden sind und die Konzentration der wichtigsten Nährstoffe auch ohne die Verwendung von Düngemitteln bei der Verwenundung von recyceltem Wasser angemessen ist.

Ähnliche Analysen wurden bei der Pitaya durchgeführt. Wie bei der Passionsfrucht erwies sich die Bewässerung mit aufbereitetem Wasser «als machbar ohne nennenswerte negative physiologische Folgen». Die vergleichende Analyse der Daten hat gezeigt, dass wiederaufbereitetes Wasser bestimmte Ionen wie Natrium enthalten kann, die bei unsachgemäßem Umgang für einige Pflanzenarten schädlich sein könnten. Die durchgeführte Energiestudie und die vorgeschlagene Photovoltaikanlage auf der Versuchsfläche würden eine Senkung des Energieverbrauchs des Rückgewinnungssystems um 57 % ermöglichen, wobei die Stromkosten um 46 % gesenkt werden könnten und die Amortisationszeit zwischen 5,7 und 7,7 Jahren läge.

Eine Kosten-Nutzen-Analyse zeigt, dass das vorgeschlagene Modell der Behandlung und Wiederverwendung von kommunalem Abwasser in der östlichen Region «technisch, agronomisch und wirtschaftlich machbar ist, sofern geeignete Bedingungen wie Skalierbarkeit, Preisanpassung und Anreize gegeben sind». Mit anderen Worten: Bei einer Erhöhung der Aufbereitungskapazität auf 150 Kubikmeter/Tag würde der Preis pro Kubikmeter deutlich auf 0,27 Euro/Kubikmeter sinken. Die Forscher betonen «die Übereinstimmung dieser Strategie mit dem aktuellen Rechtsrahmen (Königliches Dekret 1085/2024 und Verordnung (EU) 2020/741) sowie mit den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft und der Anpassung an den Klimawandel».