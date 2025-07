Straßenbahngleise in Vélez-Málaga sollen in eine Bus-Spur umgewandelt werden

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Mittwoch, 2. Juli 2025 Compartir

Die Straßenbahn von Vélez-Málaga schläft weiterhin den Schlaf der Gerechten, nachdem sie seit 13 Jahren stillgelegt worden ist. Sie war nur knapp sechs Jahre lang, von Oktober 2006 bis Juni 2012, in Betrieb. Dreizehn Jahre nach der Stilllegung scheint das Regierungsteam im Rathaus die Möglichkeit einer Reaktivierung aufgrund der damit verbundenen hohen Kosten, die sich nach ihren Berechnungen auf etwa 15 Millionen belaufen, fast endgültig ad acta gelegt zu haben.

Trotz der Tatsache, dass der im Februar 2022 vom Verkehrsministerium gewährte Zuschuss in Höhe von 3,7 Millionen Euro aus den europäischen Next Generation-Fonds noch bis zum 31. Dezember verlängert wurde, arbeitet die Stadtverwaltung an einem neuen Projekt, um die derzeitige Straßenbahntrasse in eine Bus-Spur für Elektrobusse umzuwandeln. Das Projekt würde dem ähneln, das die Junta de Andalucía auf der A-357 im Bereich des Málaga Tech Park für Busse und Autos mit zwei oder mehr Passagieren durchführt.

Das Rathaus von Vélez hat jedoch vorerst eine Absage des Verkehrsministeriums bezüglich dieser Möglichkeit der Nutzung der bereits gewährten europäischen Mittel erhalten. «Sie teilten uns mit, dass dieses Geld zweckgebunden sei und dass, wenn wir etwas anderes damit machen wollen, wir es über andere europäische Fördermittel beantragen müssen», erklärte der Stadtrat für Verkehr, Celestino Rivas.

Der Stadtrat erklärte, die Situation des Straßenbahnnetzes werde «gründlich» und «mit maximaler technischer und rechtlicher Strenge» untersucht. «Es ist völlig verwahrlost und durch Vandalismus zerstört und erfordert eine Investition in Millionenhöhe, die viel höher ist als die, die für die erste Phase bewilligt wurde», so Rivas, der ausführte, dass das Projekt für die Bus-Spur «viel weniger kosten würde». «Für nur 450.000 Euro könnte ein elektrischer Bus angeschafft werden, und außerdem müsste auf einem Abschnitt des Straßenbahnnetzes in Höhe des Regionalkrankenhauses eine Betonschicht gegossen werden, da dort nur Schotter vorhanden ist», sagte er.

Zugeständnis bis 2029

Auf die Frage nach dem derzeitigen Betrieb der öffentlichen Verkehrsmittel in Vélez-Málaga, die ausschließlich mit Bussen des Unternehmens Travelsa betrieben werden, das zu 100 Prozent Alsa gehört, dem Konzessionär des städtischen Vertrags, betonte Rivas, dass man «ständige Verbesserungen» vornehme, um die Frequenz und die Dienstleistungen zu erhöhen, räumte aber ein, dass es notwendig sei, «noch mehr Anstrengungen zu unternehmen». «Eine der Möglichkeiten ist diese Bus-Spur, die ausschließlich für hunderzprozentige Elektrofahrzeuge bestimmt ist, und gleichzeitig würden Überwachungskameras installiert, damit andere Fahrer die Spur nicht befahren», argumentierte er.

In Bezug auf die angeschlagene Stadtkasse räumte der Stadtrat ein, dass der 2004 mit Travelsa für einen Zeitraum von 25 Jahren unterzeichnete Vertrag Fahrgastzahlen vorsieht, die nie erreicht wurden, so dass der Tarif, der die Amortisierung der drei Straßenbahneinheiten einschließt, ausgeglichen werden muss. Die Kosten des Dienstes belaufen sich auf rund 1,2 Millionen pro Jahr für die Stadtkasse. «Die Straßenbahnen könnten verkauft werden, da sie für dieses System völlig veraltet sind. Möglicherweise könnten sie an anderen Orten wie in Jaén oder Sevilla eingesetzt werden», erklärte Rivas.

Es sei daran erinnert, dass die Stadtregierung im Mai 2024 ihre Absicht ankündigte, eine öffentliche Befragung durchzuführen, ob die Straßenbahn wieder in Betrieb genommen werden soll oder nicht, sowie den Einwohnern andere öffentliche Verkehrsalternativen vorzuschlagen, wie etwa die Bus-Spur. Bisher wurde die Nachbarschaftsbefragung jedoch noch immer nicht durchgeführt.