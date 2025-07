Die 672 Straßenlaternen an der Promenade von Torre del Mar werden durch LED-Leuchten ersetzt

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Mittwoch, 16. Juli 2025 Compartir

Das Regierungsteam im Rathaus von Vélez-Málaga konzentriert sich weiterhin auf die Energieeffizienz der öffentlichen Beleuchtung. Der Ortsbürgermeister von Torre del Mar, Jesús Carlos Pérez Atencia, und der Stadtrat für Infrastruktur, Jesús María Claros, kündigten die vollständige Erneuerung der Beleuchtung der Promenade «Virgen del Carmen» in Torre del Mar an, mit einer geplanten Investition von 428.538 Euro.

«Die Ausschreibung für die Installation einer neuen effizienten Beleuchtung an der Promenade von Torre del Mar wurde bereits veröffentlicht», teilte Pérez Atencia in einer Erklärung mit.

Er betonte, dass es sich um «ein Projekt handelt, das seit langem geplant ist». Diese Maßnahme sei «Teil einer umfassenden Strategie der Erneuerung und Verbesserung des Küstenstreifens, die Torre del Mar in den letzten Jahren zu einem Modell der nachhaltigen Entwicklung gemacht hat, sowohl für Einwohner als auch für Besucher».

Der Stadtrat für Infrastruktur betonte, dass es sich um eine Maßnahme handelt, die im Rahmen des Plans zur Nachhaltigkeit des Tourismus in Reisezielen vorgesehen ist, mit dem Ziel, die Energieeffizienz durch die Installation von LED-Beleuchtung zu verbessern«.

Straßenverkehr

Wie der Stadtrat erläuterte, umfasst das Projekt den Austausch von insgesamt 672 Lichtquellen, die an verschiedenen Stellen entlang der Promenade verteilt werden sollen. 81 Leuchten werden auf dem Radweg und 113 auf der Gegenfahrbahn installiert. Darüber hinaus werden 182 Leuchten in Grünanlagen, 93 auf der Straße und 162 am Strand installiert.

Darüber hinaus werden zwei bestimmte Abschnitte des Gehwegs neben der Straße entlang der Strandpromenade beleuchtet: einer zwischen der Avenida Toré Toré und der Strandpromenade mit 26 Leuchten und der andere zwischen der Calle Las Arenas und der Schule Vicente Aleixandre mit fünf Leuchten. Die Arbeiten werden auch in Bereichen in der Nähe der Promenade durchgeführt, wie in der Calle Junquera, wo drei Leuchten installiert werden, und im Bereich der Calle Río Seco, wo sieben neue Leuchten angebracht werden.

Nach Angaben von Claros wird diese Maßnahme zu einer jährlichen Energieeinsparung von 348 Megawattstunden führen, was einer Einsparung von etwa 50.000 Euro pro Jahr entspricht. Dies bedeutet eine Reduzierung von 61,23 Prozent gegenüber dem derzeitigen Verbrauch. In Bezug auf die Investitionen wies der Stadtrat darauf hin, dass sich die Kosten für das Material auf 297.616 Euro belaufen. Der gesamte Kostenvoranschlag beläuft sich inklusive Mehrwertsteuer auf 428.538 Euro.

Das Ausschreibungsverfahren ist nun eröffnet, und interessierte Unternehmen können ihre Angebote innerhalb eines Monats einreichen. «Wir hoffen, dass die Arbeiten nach nach dem Sommer beginnen können», sagte Claros.