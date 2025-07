Verkehrsberuhigte Zone in Caleta de Vélez fertiggestellt

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Mittwoch, 16. Juli 2025 Compartir

Der Ausbau der Fußgängerzone in der Calle Real in Caleta de Vélez, einer der Hauptverkehrsadern der Küstenortschaft, ist nun Realität. Vélez-Málagas Bürgermeister Jesús Lupiáñez, sein Stellvertreter Jesús Pérez Atencia, der Ortsbürgermeister von Caleta de Vélez, David Segura, und der Stadtrat für Infrastruktur, Jesús María Claros, haben die letzte Phase der Sanierungsarbeiten an der genannten Straße vorgestellt, die von der Kreuzung mit der Calle Miguel Ariza bis zur Calle Boquerón reicht und «ein herausragendes Projekt» darstelle. Der endgültige Kostenvoranschlag belief sich auf 236.850 Euro, wobei die Fertigstellung in etwas mehr als fünf Monaten erfolgen sollte, während ursprünglich sieben Monate vorgesehen waren. Die Arbeiten wurden von der Firma Transportes Antelo S. L. aus Nerja durchgeführt.

Bei seinem Besuch in Caleta de Vélez lobte der Ratsherr «die hervorragende Arbeit» und die Tatsache, dass dieses grundlegende Projekt in einer kürzeren Zeitspanne als vorgesehen abgeschlossen werden konnte.

Ziel des Projekts war es, die bestehenden Straße so umzugestalten, dass sowohl der Verkehrsfluss als auch die Mobilität der Fußgänger verbessert wird. Die Arbeiten wurden auf einer Länge von 108 Metern auf einer Straße durchgeführt, die parallel zum Strand verläuft und die Promenade von Vélez-Málaga mit der von Algarrobo verbindet.

«Eine historische Forderung»

«Unser Regierungsteam hat sich dazu verpflichtet, eine historische Forderung der Anwohner zu erfüllen. Dies ist nicht nur eine einfache Verschönerung. Es ist eine Verbesserung der Lebensqualität. Und es ist auch ein wirtschaftlicher Impuls, denn wir sind davon überzeugt, dass dort, wo es eine gute Stadtplanung gibt, auch eine kommerzielle Dynamik, ein hochwertiger Tourismus und mehr Möglichkeiten für alle vorhanden sind», fügte Pérez Atencia hinzu. «Diese Umgestaltung ist das Ergebnis einer seriösen Planung, eines verantwortungsvollen Managements und einer klaren Vision: La Caleta in einen Ort mit mehr Identität, Attraktivität und Zukunft zu verwandeln», fasste der stellvertretende Bürgermeister von Vélez zusammen.

Der Ortsbürgermeister von Caleta de Vélez begrüßte «die Einweihung dieser wichtigen Aktion, die wie geplant im Frühsommer fertiggestellt wurde. Nun können wir die Virgen del Carmen durch den Ort tragen und die übliche Route unserer Schutzpatronin genießen».

«Die Calle Real ist zu einem Aushängeschild unserer Ortschaft geworden, in der sich die Lebensqualität der Anwohner verbessert hat, indem wir die Abfluss- und Regenwasserinfrastrukturen verstärkt haben. Wir haben eine Straße zugänglicher gemacht, wo der Gehwege und Asphalt nun die gleiche Höhe haben», betonte Segura.

«Vorrangige Zone für Fußgänger»

Der Stadtrat für Infrastruktur berichtete über die technische Seite und die Einzelheiten der Sanierungsarbeiten. Er führte aus, dass «der Umbau des bestehenden Straßenabschnitts so durchgeführt wurde, dass der gesamte Abschnitt der Calle Real auf Gehwegniveau gepflastert ist. Dieser Abschnitt ist als vorrangige Zone für Fußgänger ausgeschildert», betonte er. Die Neugestaltung des südlichen Bürgersteigs mit einer Breite von 2,5 Metern umfasst Bäume, die den Fußgängern Schatten spenden.

Im Rahmen des Sanierungsprojekts wurden angesichts der in der Vergangenheit aufgetretenen Probleme mit der Oberflächenentwässerung alle bestehenden Regenwassersammler saniert und zusätzlich ein separates Regenwassernetz eingerichtet. Ebenso wurden das Versorgungsnetz erneuert und die Telekommunikations- und Niederspannungskanäle erweitert und angepasst.

Für die Fahrbahn wurde ein schwarzes Kopfsteinpflaster im Fischgrätmuster verwendet, eine Verzierung, die sehr gut zu der Umgebung passt. Eine neue Beleuchtung und Bäume, die mit einem Tropfbewässerungssystem versehen sind runden die Arbeiten ab.

Diese letzte Maßnahme in der Calle Real entspricht laut Claros dem ersten Abschnitt der Straße in Caleta de Vélez. Konkret handelt es sich um die dritte Maßnahme, die an diesem Ort durchgeführt wird. «Zuvor wurden der zweite und der dritte Abschnitt mit Investitionen in Höhe von 241.738 beziehungsweise 182.814 Euro saniert», so der Stadtrat. Die Gesamtkosten für die Arbeiten an dieser Straße belaufen sich auf etwas mehr als 660.000 Euro.