Plakat, das auf das Verschwinden von Milagros H. F. hinweist. SUR
Frau vermisst

Junge Frau vermisst, die zuletzt in Rincón de la Victoria gesehen wurde

Aufruf des Nationalen Zentrums für vermisste Personen, um Milagros, 25, ausfindig zu machen, von der man seit dem 6. November nichts mehr gehört hat

José Rodríguez Cámara

Rincón de la Victoria

Mittwoch, 10. Dezember 2025

Das Nationale Zentrum für vermisste Personen, das zum Innenministerium gehört, hat einen Aufruf gestartet um nach der 25-jährigen Milagros H. F. zu suchen, die zuletzt am 6. November in Rincón de la Victoria gesehen wurde.

Seitdem ist nichts mehr über ihren Verbleib bekannt. Milagros hatte zum Zeitpunkt ihres Verschwindens langes, glattes, braunes Haar. Sie ist 1,60 Meter groß, hat eine schlanke Statur und ein Gewicht von etwa 46 Kilo.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich an die 091 der Nationalpolizei oder an die übrigen Sicherheitskräfte, wie die Guardia Civil, unter der Nummer 062.

