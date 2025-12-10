Junge Frau vermisst, die zuletzt in Rincón de la Victoria gesehen wurde

José Rodríguez Cámara Rincón de la Victoria Mittwoch, 10. Dezember 2025 Teilen

Das Nationale Zentrum für vermisste Personen, das zum Innenministerium gehört, hat einen Aufruf gestartet um nach der 25-jährigen Milagros H. F. zu suchen, die zuletzt am 6. November in Rincón de la Victoria gesehen wurde.

Seitdem ist nichts mehr über ihren Verbleib bekannt. Milagros hatte zum Zeitpunkt ihres Verschwindens langes, glattes, braunes Haar. Sie ist 1,60 Meter groß, hat eine schlanke Statur und ein Gewicht von etwa 46 Kilo.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich an die 091 der Nationalpolizei oder an die übrigen Sicherheitskräfte, wie die Guardia Civil, unter der Nummer 062.