Kostenlose blaue Zonen in Torrox Costa aktiviert

Die Gemeinde Torrox hat am am gestigen Dienstag wieder bis zum 31. August die blauen Zonen in den Küstenstadtteilen Torrox Costa und El Morche aktiviert. Anders als in anderen Gemeiden ist das Parken in den blauen Zonen von Torrox kostenlos, allerdings gibt es eine zeitliche Beschränkung von zwei Studen in den Küstenstadtteilen und von einer Stunde in Torrox Pueblo, wo die blauen Zonen das ganze Jahr über gelten, damit es zu einer gewissen Rotation kommt und keine Dauerparker die zur Verfügung stehenden Parkplätze blockieren. Sie gilt Montag bis Freitag von 10 bis 22 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr.

Die nötige Parkscheibe ist kostenlos und muss für die Beamten der örtlichen Polizei gut sichtbar am Armaturenbrett des Fahrzeugs angebracht werden. Erhältlich ist sie im Rathaus von Torrox, im Bürgermeisteramt von El Morche, im Edificio de Usos Múltiples, im Fremdenverkehrsbüro von Torrox Costa, im Fremdenverkehrsbüro von El Morche, im Fremdenverkehrsbüro von Ferrara Beach, bei der örtlichen Polizei oder in Geschäften wie Loterías Conejito (Avenida El Faro), Locutorio Ferrara Costa del Oro, Supermercado Laguna, Souvenir Laura (Laguna Beach), Laguna Sport (Laguna Beach) und Cervecería La Azotea (El Morche).

Die blaue Zone ist zwar kostenlos, aber bußgeldbewehrt. Wird die erlaubte Zeit überschritten, wird ein Bußgeld von 50 Euro fällig. Das Fahrzeug kann sogar von der städtischen Abschleppfirma abgeschleppt werden.