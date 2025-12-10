Macharaviaya verstärkt seine Beziehungen zu den USA

Eugenio Cabezas Macharaviaya Mittwoch, 10. Dezember 2025 Teilen

Das Dorf Macharaviaya in der Axarquía-Region der Provinz Málaga erhielt Besuch von Allison Patton, der Präsidentin der Stadtverwaltung von Pensacola in Florida. Bei dem institutionellen Treffen wurden das Vermächtnis des amerikanischen Revolutionskriegshelden Bernardo de Gálvez, der in Macharaviaya geboren wurde, und die historischen Beziehungen zwischen den beiden Orten hervorgehoben.

Patton reiste in das Dorf, um aus erster Hand etwas über sein Erbe und die Verbindungen zu erfahren, die die beiden Gebiete seit zweieinhalb Jahrhunderten verbinden. Der Tag begann im Rathaus von Macharaviaya, wo Patton offiziell von Bürgermeister Antonio Campos und der stellvertretenden Bürgermeisterin Soledad Montañez begrüßt wurde.

Campos hob in einer Erklärung hervor, dass der Besuch Pattons «die Bedeutung der Stärkung der Beziehungen zu Städten unterstreicht, mit denen uns so bedeutende historische und kulturelle Verbindungen verbinden».

Patton sagte: «Es ist aufregend, den Geburtsort einer so wichtigen Persönlichkeit in der Geschichte meines Landes zu besuchen. Macharaviaya hat ein außergewöhnliches Erbe und einen gastfreundlichen Geist, den hoffentlich mehr Amerikaner kennenlernen werden». Sie bekundete ihre Bereitschaft, «die Verbindungen zwischen Pensacola und diesem Land, mit dem uns eine gemeinsame Geschichte verbindet, weiter zu stärken.»

Das Rathaus von Macharaviaya erklärte, dass während des Treffens mögliche Wege der kulturellen, pädagogischen und akademischen Zusammenarbeit zwischen Macharaviaya und Pensacola erkundet wurden. Dazu gehörte die Möglichkeit, den Austausch im Zusammenhang mit dem Gálvez-Museum zu fördern sowie die Programme zur Verbreitung der Geschichte und die Gedenkveranstaltungen, die beide Gemeinden jedes Jahr durchführen, zu stärken.

Zum Abschluss des Besuchs wurden die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt besichtigt, ein Treffen, das nach Ansicht des Rathauses «ein weiterer Schritt in der internationalen Ausstrahlung von Macharaviaya» und «die Konsolidierung historischer Verbindungen, die mehr als zwei Jahrhunderte später weiterhin Brücken zwischen beiden Seiten des Atlantiks bauen» ist.