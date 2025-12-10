Mann fünf Monate nach brutalem Raubüberfall in Alcaucín immer noch im Krankenhaus

Eugenio Cabezas Alcaucín Mittwoch, 10. Dezember 2025 Teilen

Mehr als fünf Monate nach dem brutalen Überfall, den er in den frühen Morgenstunden des 2. Juli in seinem Haus auf dem Land in El Espino in Alcaucín erlitten hat, befindet sich José Carlos, 56 Jahre alt, weiterhin im Krankenhaus, wenn auch mit einer «günstigen Entwicklung innerhalb der Schwere», wie ihm Nahestehende gegenüber SUR bestätigten. Der Mann befindet sich derzeit im HM-Krankenhaus in Málaga, wo er nach einer Odyssee durch die Krankenhäuser ankam, der im Regionalkrankenhaus begann, wo er 60 Tage lang in Koma lag, und im Comarcal de la Axarquía fortgesetzt wurde, bis er in die Privatlklinik HM verlegt wurde.

José Carlos lag nach dem «brutalen» Angriff zwei Monate lang im Koma und wurde auf progressive Weise von den medizinischen Teams wieder aufgeweckt. Seitdem hat er zwar langsame Fortschritte gemacht, aber die Nachwirkungen sind immer noch sehr stark. Der Patient ist nach wie vor an eine Ernährungs- und Harnsonde angeschlossen und hat Probleme mit der Mobilität, der Koordination und dem Gedächtnis, mit Episoden von Desorientierung und geistigen Aussetzern, die seine Genesung behindern.

«Es geht ihm allmählich besser, aber er braucht bei allem Hilfe», erklärte ein Angehöriger. «Manchmal erkennt er einen, manchmal nicht. Wir können nicht über Zeitrahmen sprechen, weil niemand sie angeben kann. Wir können nicht über Fristen sprechen, weil niemand sie nennen kann, und auch nicht über die Nachwirkungen, die er haben wird, denn er hat immer noch mehrere Blutgerinnsel in seinem Kopf, die sein Körper erst einmal verarbeiten muss», fügte er hinzu.

Wie die SUR nach dem Vorfall berichtete, wurden José Carlos und seine Frau Ana in den frühen Morgenstunden des 2. Juli brutal überfallen, als der Angreifer, ein 21-jähriger Mann nordafrikanischer Herkunft, in das Landhaus des Paars einbrach, um ihn auszurauben. Als José Carlos und seine Frau ihn in der Nähe des Grundstücks überraschten, schlug der Dieb, der mit einer auf dem Hof gefundenen Spitzhacke bewaffnet war, zunächst auf den Mann und dann auf die Frau ein. Der Tochter des Paares, die ebenfalls Ana heißt, gelang es, sich in Sicherheit zu bringen und den Rettungsdienst zu alarmieren, der ihren Eltern bis zum Eintreffen des Krankenwagens half.

Ana, die Ehefrau, erlitt schwere Verletzungen, erholte sich aber schneller und wurde Wochen später aus dem Krankenhaus entlassen, wie diese Zeitung berichtete. Zehn Tage nach dem Überfall veransalteten Nachbarn und Bürger aus Alcaucín eine Suchaktion, bei der sie die Tagwaffe fanden.

Die Verlegung von José Carlos in das HM-Krankenhaus in Málaga war notwendig, um eine spezialisierte Betreuung für seine Rehabilitation zu gewährleisten. Die Fachleute, die ihn behandeln, betonen, dass die Genesung aufgrund der neurologischen Schäden langwierig und ungewiss sein wird. Die Familie, die ihn abwechselnd begleitet, konzentriert sich nun darauf, «jeden kleinen Fortschritt zu feiern», auch wenn sie sich bewusst ist, dass der Weg «sehr hart» ist und José Carlos für die grundlegendsten Aufgaben weiterhin auf volle Unterstützung angewiesen ist.

Fünf Monate später warten Alcaucín und Vélez-Málaga, wo die Familie und die meisten ihrer Geschwister leben, immer noch auf ihre Entwicklung, während das Gerichtsverfahren weiter voranschreitet und die Gemeinde die Auswirkungen eines Ereignisses, das das Leben dieser kleinen ländlichen Enklave in der Axarquía tiefgreifend verändert hat, in Erinnerung behält.