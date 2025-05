Mann wegen Totschlags an seinem Vater in Caleta de Vélez festgenommen

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Samstag, 31. Mai 2025 Compartir

Die Nationalpolizei untersucht einen neuen gewaltsamen Todesfall in der Provinz. Beamte der Polizeistation von Vélez-Málaga nahmen gestern Abend einen 45-jährigen Einwohner von Caleta de Vélez fest, weil er für den Tod seines etwa 70-jährigen Vaters verantwortlich sein soll. Der mutmaßliche Vatermörder soll seinem Vater bei einem Streit in einem Haus in der Urbanisation Caleta del Sol einen Schlag auf den Kopf versetzt haben.

Der Notruf 112 Andalusien erhielt gegen 20.15 Uhr die Meldung, dass ein Mann einen anderen Mann, der offenbar bewusstlos war, in einem Haus in der genannten Urbanisation in der Hauptstadt der Axarquia über den Boden zerrte. Als die Beamten der Nationalpolizei und der Rettungsdienst am Tatort eintrafen, war der Mann bereits tot. Es wird untersucht, ob der mutmaßliche Vatermörder bei dem Angriff einen stumpfen Gegenstand, etwa einen Stock oder einen Hammer, benutzt hat. Die Waffe wurde jedoch noch nicht gefunden. Nach einer ersten Inspektion des Hauses und der Befragung von Nachbarn wurde der Verdächtige festgenommen

Vergrößern Polizeiabsperrung am Tatort. E. Cabezas

Wie SUR bestätigen konnte, hat der Mann Vorstrafen wegen häuslicher Gewalt. So hatte er ein gerichtliches Annäherungsverbot gegenüber seiner MutterI, nachdem er diese vor einigen Monaten verprügelt hatte.

Vater und Sohn hatten am Abend zuvor einen Streit, und der Vater warf den Sohn aus dem Haus. Stunden später stand der Sohn vor der Tür des Hauses der Familie, einem kleinen Haus neben einem Tennisplatz, und wartete auf ihn. Beide begannen zu streiten und zu kämpfen, und der Sohn griff ihn angeblich an und schlug ihm mit einem Gegenstand, einem Stock oder einem Hammer, die nicht gefunden wurden, auf den Kopf.

Nach seiner Festnahme behauptete der Mann, sein Vater sei Opfer eines Raubüberfalls geworden. Seine Kleidung war jedoch mit Blut befleckt, und am Tatort fanden sich zahlreiche Blutspuren. Der Mann war offenbar seit Jahren drogenabhängig.