Motorradfahrer beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der A-7 in Torrox gestorben

Eugenio Cabezas Torrox Mittwoch, 21. Mai 2025 Compartir

Neuer tödlicher Verkehrsunfall in der Provinz Málaga: Ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Nerja ist am frühen Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der A-7 auf dem Gemeindegebiet von Torrox gestorben. Der Unfall ereignete sich bei Kilometer 939 an der Ausfahrt Torrox in Richtung Málaga-Stadt gegen 16 Uhr. Als die Rettungssanitäter am Unfallort eintrafen, konnten sie nur noch den Tod des Mannes feststellen.