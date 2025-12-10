Sur Deutsche

Karte mit den letzten in der Provinz registrierten Erdbeben. INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
Erdbeben

Neues Erdbeben in der Provinz Málaga

Sie ereignete sich um 9.18 Uhr in einer Tiefe von 19 Kilometern, ohne dass Personen- oder Sachschäden gemeldet wurden

Eugenio Cabezas

Iznate

Mittwoch, 10. Dezember 2025

Nach dem starken Erdbeben vom vergangenen Freitag mit einem Epizentrum in Fuengirola, mit einer Stärke von 4,8, hat die Provinz am Mittwoch erneut gebebt. Das Nationale Geographische Institut (IGN) hat ein Erdbeben der Stärke 2,5 auf der Richterskala registriert, dessen Epizentrum in der Gemeinde Iznate in der Region Axarquia lag. Die Bewegung, die mit dem Code es2025ydlmo identifiziert wurde, ereignete sich um 9.18 Uhr in einer geschätzten Tiefe von 19 Kilometern, so die offiziellen Daten, die im seismischen Katalog der Organisation verfügbar sind.

Das Erdbeben verursachte keine Sach- oder Personenschäden und wird als Ereignis geringer Stärke eingestuft, obwohl seine Aufzeichnung von Interesse ist, weil es in einer Periode ausgeprägter tektonischer Aktivität in der Provinz auftrat. In den letzten zehn Tagen hat Málaga mindestens drei Erdbeben erlebt, darunter das am vergangenen Freitag aufgezeichnete Erdbeben der Stärke 4,9 mit Epizentrum in Fuengirola , das in zahlreichen Gemeinden der Costa del Sol und sogar in anderen andalusischen Provinzen zu spüren war.

Die Verkettung dieser Episoden bestätigt die anhaltende Seismizität der Region, die als schwach bis mäßig aktiv eingestuft wird, aber einer ständigen Überwachung durch die IGN unterliegt. Sowohl das Iznate- als auch das Fuengirola-Erdbeben sind bereits in das offizielle Register aufgenommen worden, was auf eine Zunahme kleinerer Bewegungen in den letzten Wochen hinweist.

Der dritte in zehn Tagen

Zwei weitere Erdbeben wurden ebenfalls registriert. Das erste in Estepona mit einer Stärke von 3,2 Grad und einem Epizentrum in 52 Kilometern Tiefe am 1. Dezember und am folgenden Tag ein weiteres in Valle de Abdalajís mit einer Stärke von 2 Grad und mit einem Epizentrum in einem Kilometer Tiefe unter der Erdoberfläche.

Das IGN beobachtet weiterhin die seismische Entwicklung in der Provinz und erinnert daran, dass die meisten dieser Ereignisse aufgrund ihrer Tiefe und ihres Ausmaßes keine Auswirkungen auf die Oberfläche haben.

