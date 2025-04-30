PSOE gewinnt Bürgermeisteramt in Totalán nach Misstrauensantrag zurück

Eugenio Cabezas Totalán Mittwoch, 30. April 2025 Teilen

In einer Atmosphäre großer Spannungen ist Miguel Ángel Escaño wieder Bürgermeister von Totalán, nachdem am Mittwoch der am Ostermontag von der PSOE und der unabhängigen Stadträtin Margarita Blanco eingereichte Misstrauensantrag zur Absetzung der PP, die seit Juni 2023 mit Víctor Martín in dieser kleinen Gemeinde der Axarquía mit kaum 800 registrierten Einwohnern und 6,5 Kilometer von Rincón de la Victoria entfernt regiert, erfolgreich war.

Die Plenarsitzung war von politischen Spannungen geprägt, die bereits in den Tagen zuvor mit bis zu zwei Straßendemonstrationen, zu denen die PP aufgerufen hatte und die von jeweils hundert Anwohnern unterstützt wurden, zu spüren waren. Abgesehen von Rufen und Anschuldigungen wie «Verräter, Lügner, Schurke, Überläufer, Fanatiker und Sektierer» gegenüber Margarita Blanco, die erst vor zwei Jahren einen Regierungswechsel unterstützt hatte nach vier Legislaturperioden von Escaño mit absoluter Mehrheit, verlief die Plenarsitzung jedoch ohne ernsthafte Zwischenfälle, dank der Präsenz der Guardia Civil, die mit vier Beamten anwesend war.

Nach dem Ende der Sitzung musste Blanco jedoch von Beamten der Guardia Civil zu ihrem Haus begleitet werden. Als sie das Rathaus verließ, herrschte große Spannung. Die Sitzung begann pünktlich um 12 Uhr in Anwesenheit von rund hundert Personen, darunter der zu diesem Zeitpunkt noch amtierende Bürgermeister und führende Vertreter der PP und der PSOE, wie die Provinzabgeordneten Cristóbal Ortega und Sandra Extremera von der PP und der Generalsekretär der PSOE in Málaga, Josele Aguilar. Die Reden von Blanco und Escaño wurden immer wieder durch Pfiffe und Rufe unterbrochen und von der Mehrheit der Anwesenden mit Gelächter und Vorwürfen bedacht.

Margarita Blanco begründete ihre Unterstützung des Misstrauensantrags mit der «institutionellen Lähmung und der Verschlechterung des Lebens im Dorf» sowie dem Vertrauensverlust in die PP-Regierung. «Auf Ersuchen der Führung der Partido Popular hatte ich die Gelegenheit zu einem ausführlichen Gespräch mit Francisco Salado, dem Präsidenten der Diputación. Mehr als zwei Stunden lang habe ich ihm meine Gründe dargelegt, und am Ende unseres Gesprächs hat er mir bestätigt, dass er meine Position verstanden hat», sagte sie.

Escaño erklärte seinerseits, dass er das Amt «mit Respekt, Demut und in tiefem Bewusstsein der Situation der Gemeinde» antrete. «Als Einwohner von Totalán, dem die Gegenwart und Zukunft seines Dorfes am Herzen liegt, ist dies kein persönlicher Angriff oder politische Rache, sondern ein legitimes, gesetzlich vorgesehenes Instrument, um den Kurs einer Regierung zu korrigieren, die in zwei Jahren ihre Unfähigkeit unter Beweis gestellt hat», sagte der neue Bürgermeister. Escaño, von Beruf Krankenpfleger, räumte ein, dass die PP «einige positive Initiativen hervorgebracht habe, aber es habe auch Fehler gegeben, unberechenbare und ineffiziente Entscheidungen», fügte er hinzu.

Der scheidende Bürgermeister Víctor Martín sagte seinerseits, er sei «sehr bewegt, weil er in diesen fast zwei Jahren die allgemeinen Interessen der Einwohner vertreten hat». «Wir waren eine gute Regierung, die allen zugehört und alle gleichermaßen respektiert hat», so der PP-Vorsitzende von Totalán. Er sagte ferner, dass «wir nicht zulassen können, dass Stimmen von außen uns spalten». «Die friedlichen Kundgebungen der letzten Tage haben gezeigt, dass die Einwohner von Totalán uns vertrauen, die Menschen sind klug, wir wissen und sie wissen, was wir getan haben».

Zweiter Antrag

Escaño war bereits zwischen 2007 und 2023 Bürgermeister von Totalán, als er seine absolute Mehrheit verlor. Bei der letzten Wahl war die PSOE erneut die stimmenstärkste Kraft, stellte aber zusammen mit der PP drei Ratsmitglieder. Der Schlüssel zur Regierungsfähigkeit lag bei der Stadträtin Margarita Blanco, die mit der unabhängigen und lokalen Liste PACTO zu den Wahlen antrat. Nachdem sie jedoch die erste Vereinbarung mit der PP unterzeichnet hatte, schloss sie sich der Gruppe der fraktionslosen Abgeordneten an. Ihre ehemalige Partei hat ihr vorgeworfen, eine «Überläuferin» zu sein.

Nach dem Misstrauensantrag vom 31. Oktober in Comares ist der in Totalán der zweite, der in der Axarquía in dieser Legislaturperiode durchgeführt wird. In Comares übernahm der Sozialist José Miguel Ruiz die Macht, als ein Misstrauensantrag mit der PP erfolgreich war. Die PP und die Sozialisten verdrängten die Unabhängige Eva Aguilar, die im Juni 2023 nach 40 Jahren der Regierung von Manuel Robles von der PP ins Amt gekommen war.