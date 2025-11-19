Torrox plant Anlage für die Behandlung von pflanzlichen Abfällen in der Axarquía

Eugenio Cabezas Torrox Mittwoch, 19. November 2025 Teilen

Die Entsorgung von Pflanzenabfällen ist für Landwirte in den letzten Jahren zu einem echten Problem geworden, da die gesetzlichen Anforderungen für kontrollierte Verbrennungen auf landwirtschaftlichen Betrieben, insbesondere in den Sommermonaten zwischen dem 1. Juni und dem 15. Oktober, verschärft wurden. Aus diesem Grund fordert Torrox eine Lösung für das Problem, mit dem die Gemeinde seit einigen Jahren zu kämpfen hat. Als Reaktion darauf hat die PP-Regierung angekündigt, dass sie an der Errichtung einer Recyclinganlage für diese Art von Pflanzenabfällen arbeitet, um sie in Kompost oder Dünger für die landwirtschaftlichen Betriebe umzuwandeln.

Der Bürgermeister von Torrox, Óscar Medina (PP), hat in einem Schreiben angeordnet, in der Gemeinde eine in der Axarquía bahnbrechende Anlage zur Bearbeitung von Pflanzenabfällen zu errichten. Die Stadtverwaltung wird die entsprechende Studie durchführen und die Durchführbarkeit des Projekts bewerten, das sich in die neue Recyclinganlage einfügen wird, die sich in der Endphase des Baus befindet und deren Eröffnung nach einer Investition von fast einer Million Euro für Anfang nächsten Jahres geplant ist.

Wir möchten die Landwirte von Torrox dabei unterstützen, die Kosten für den Baumschnitt und die Abfallentsorgung zu vermeiden.

Medina erklärte in einer Pressemitteilung, dass diese Entscheidung «aus der Notwendigkeit heraus geboren wurde, eine Lösung für die Behandlung von pflanzlichen Abfällen zu finden, die in Parks, Gärten, städtischen und landwirtschaftlichen Gebieten der Gemeinde Torrox anfallen».

Ein weiteres Ziel des Projekts ist es, «die Landwirte von Torrox finanziell zu unterstützen, damit sie die Kosten für das Beschneiden und die Entsorgung von Pflanzenabfällen vermeiden können, Verfahren, die die Landwirte jedes Jahr Tausende von Euro kosten», so der Bürgermeister von Torrox.

Kompost

Darüber hinaus soll erreicht werden, dass die Schnittabfälle nach ihrer Behandlung „als Kompost zur Düngung durch die Landwirte selbst wiederverwendet werden können«. „Wir wollen die Kosten, die ihnen durch diese Sammel- und Transportarbeiten entstehen und für die sie bis zu 150 Euro pro Tonne Pflanzenabfälle zahlen, reduzieren oder sogar ganz abschaffen«.

Medina fügte hinzu, dass „die Einhaltung der geltenden Vorschriften zur Abfallbewirtschaftung Vorrang hat, um einen angemessenen Umweltschutz zu gewährleisten«. Daher wird die Stadtverwaltung eine Machbarkeitsstudie für die Errichtung der Anlage sowie „eine detaillierte Analyse der technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Machbarkeit des Projekts gemäß den in Andalusien geltenden Vorschriften« ausarbeiten lassen. Die Frist für die Durchführung dieser Studie beträgt 90 Tage ab Mitte dieses Monats.

Óscar Medina erklärte, dass „wir vom Rathaus aus die Durchführung der Studie und deren Fortschritte koordinieren und überwachen werden«. Ebenso werden wir „allen beteiligten städtischen Abteilungen die entsprechenden Anweisungen geben, um die Verfahren zu beschleunigen«. Der Bürgermeister versicherte, dass „wir wie immer mit so innovativen Maßnahmen wie dieser an der Seite unserer Landwirte stehen, die eine tragende Säule der Wirtschaft von Torrox sind«.

Antrag von Vox

Der Sprecher der Oppositionspartei Vox, Fernando Jiménez, forderte Mitte Oktober eine Lösung für die Schnittabfälle. Der Stadtrat der ultrakonservativen Partei brachte gegenüber der Regierung die Besorgnis der Landwirte über das „echte Problem« der Entsorgung von pflanzlichen Agrarabfällen zum Ausdruck. Wie er erklärte, „kostete die Abholung einer LKW-Ladung mit Pflanzenresten aus einem Gewächshaus vor fünf Jahren etwa 70 Euro, heute kann der Preis zwischen 300 und 500 Euro liegen«.

Jiménez wies darauf hin, dass das Problem darin besteht, dass „die privaten Verarbeitungsbetriebe in Nerja und Vélez-Málaga nach dem Gewicht der Ladung abrechnen, zu dem noch die Transportkosten für den Lkw hinzukommen, sodass die Endkosten für die Kleinproduzenten in die Höhe schnellen«. Der Sprecher von Vox hat daran erinnert, dass „nicht alle Landwirte die Möglichkeit haben, diese Rückstände auf ihren Parzellen zu zerkleinern, und auch nicht über geeignete Flächen verfügen, um sie zu lagern oder zu verbrennen«, sodass vielen nichts anderes übrig bleibt, als „ein Vermögen« zu bezahlen, um die Vorschriften zu erfüllen.

«Nicht alle Landwirte haben die Möglichkeit, diese Abfälle auf ihren Grundstücken zu schreddern.»

„Heutzutage ist die Abfallwirtschaft eine der großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Die Bemühungen der Behörden haben sich jedoch auf Siedlungsabfälle konzentriert, während landwirtschaftliche Abfälle in den Hintergrund geraten sind«, beklagte er. In diesem Sinne forderte Jiménez die Regierungsmannschaft auf, „sich wirklich zu engagieren und nach Lösungen zu suchen, die unseren Landwirten einen Dienst erweisen und ihnen Sicherheit geben, und zwar zu Kosten, die für sie tragbar sind«.

«Die Landwirtschaft ist nach wie vor einer der Motoren unserer Wirtschaft, und wir sind als Verwaltung verpflichtet, uns nicht nur um sie zu kümmern, sondern sie auch zu fördern», schloss der Vox-Sprecher, der darum gebeten hat, dieses Problem an die Fachleute der Stadtverwaltung weiterzuleiten, damit mögliche Maßnahmen zur Unterstützung der lokalen Erzeuger geprüft werden können.