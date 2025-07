Torrox startet Kulturprogramm mit Führungen durch die ehemalige römische Siedlung Claviclum

SDA Torrox Mittwoch, 2. Juli 2025 Compartir

Das Rathaus von Torrox hat über das Ressort für Kulturerbe das Programm der Aktivitäten für den Sommer 2025 vorgestellt, die im Interpretationszentrum des Leuchtturms von Torrox Costa stattfinden werden. Das Programm umfasst nächtliche Führungen, Familienworkshops und einen Kurzgeschichten-Wettbewerb für Kinder und Erwachsene, so die die Kulturstadträtin María Ángeles España Sánchez.

Die Aktivitäten, die in den Monaten Juli und August stattfinden werden, richten sich an alle Zielgruppen und sollen das Wissen über die ehemalige Siedlung Claviclum am Leuchtturm auf zugängliche, unterhaltsame und partizipative Weise fördern.

España wies darauf hin, dass „dieses Programm darauf abzielt, der Öffentlichkeit das Kulturerbe durch originelle Vorschläge näher zu bringen, die Kultur, Geschichte und Unterhaltung für die ganze Familie miteinander verbinden«. Sie betonte, dass „die Aktivitäten so konzipiert sind, dass sie einzigartige Erfahrungen bieten, wie z. B. die Besichtigung der archäologischen Stätte bei Nacht oder die Entdeckung der Geheimnisse der Hieroglyphenschrift«.

In diesem Monat gibt es am 8., 15., 22. und 29. Juli ab 22 Uhr nächtliche Führungen durch römischen Reste. Der Familienworkshop „Rom durch Glas« findet am 3., 17. und 31. Juli um 11 Uhr statt, der Workshop „Hieroglyphenschrift« am 10. und 24. Juli, ebenfalls um 11 Uhr.

Den ganzen Monat über kann man am Wettbewerb für Kurzgeschichten teilnehmen, der bis zum 29. Juli sowohl in der Kategorie für Kinder als auch für Erwachsene ausgeschrieben ist.

Nächsten Monat finden am 6., 12., 19. und 26. August, ebenfalls um 22 Uhr, nächstliche Führungen statt. Der Workshop „Rom durch Glas« findet am 14. und 28. August statt, der Workshop „Hieroglyphenschrift« am 7. und 21. August, jeweils um 11 Uhr.

Die römische Siedlung Claviclum war vom 1. bis zum 4. Jahrhundert nach Christus bewohnt und bestand aus mehreren Wohnhäusern, einer Salzfabrik und Öfen zur Keramikherstellung sowie einer Nekropole und Bädern. Heute sind die Reste auch von oben durch den Glasboden der Aussichtsplattform am Leuchtturm von Torrox aus gut zu sehen.