Eine Patrouille der Guardia Civil und der Bestattungswagen an einem der Eingänge zur Urbanisation. Antonio Ortín
Verbrechen

Verbrechen in Rincón de la Victoria: Verdacht auf Selbstmordversuch nach Tötung seiner Ex-Frau

Das Opfer hieß María Victoria und besuchte ihren Ex-Partner, der sich Sorgen um ihren Gesundheitszustand machte

Irene Quirante

Rincón de la Victoria

Sonntag, 23. November 2025

Rincón de la Victoria war gestern der Schauplatz eines möglicherweise geschlechtsspezifischen Verbrechens, das bereits untersucht wird. Das Opfer war 60 Jahre alt und ihr Name war María Victoria. Die Guardia Civil fand sie leblos und mit offensichtlichen Anzeichen von Gewalt im Haus ihres ein Jahr älteren Ex-Mannes, wo sie auch vor der Trennung des Paares gewohnt hatte.

Nach Angaben von mit dem Fall vertrauten Personen wies der Mann Verletzungen am Hals auf, und die Ermittler vermuteten zunächst, dass er diese in einem Selbstmordversuch verursacht haben könnte, nachdem er seine Ex-Frau getötet hatte.

Offenbar litt der Mann an einer psychischen Störung - nach den vorliegenden Zeugenaussagen an Depressionen -, die ihn dazu veranlasste, in den Vorruhestand zu gehen. Obwohl die beiden nicht mehr zusammen waren, machte sich Maria Victoria, die in der Nähe wohnte, weiterhin Sorgen um seinen Gesundheitszustand und besuchte ihn oft zu Hause.

Alles deutet darauf hin, dass das Verbrechen während eines dieser Besuche stattfand. Es waren die Nachbarn selbst, die gegen 10.20 Uhr Alarm schlugen, weil aus dem Haus in einer Wohnsiedlung in der Calle Trébol im Stadtteil Cotomar lautes Klopfen und Schreien zu hören war.

Nach der Alarmierung wurden die Guardia Civil und die örtliche Polizei mobilisiert und das andalusische Fraueninstitut informiert. Die Beamten waren kurz davor, die Tür aufzubrechen, nachdem sie mehrmals geklingelt hatten und keine Antwort erhielten. Schließlich öffnete die mutmaßliche Täterin die Tür.

Quellen zufolge fanden sie die Frau bereits leblos in einer Blutlache auf dem Boden liegend. Sie konnten nur noch ihren Tod feststellen, woraufhin sie ihren Ex-Ehemann als Hauptverdächtigen festnahmen, da die Leiche offensichtliche Anzeichen von Gewalt zeigte.

In diesem Fall hatte es zuvor keine Beschwerden zwischen dem Paar gegeben. Der Mann befindet sich seit seiner Verhaftung bei der Guardia Civil in Torre de Benagalbón in Gewahrsam, von wo aus er dem Gericht überstellt wird.

Sollte sich bestätigen, dass es sich um ein Verbrechen geschlechtsspezifischer Gewalt handelt, wäre sie die fünfte Frau, die in diesem Jahr in der Provinz Málaga durch ihren Partner oder Ex-Partner gewaltsam ums Leben kam. Nur in einem der Fälle hatten sie ihren mutmaßlichen Angreifer zuvor angezeigt.

Das jüngste Opfer in Málaga, das von der Regierungsdelegation gegen geschlechtsspezifische Gewalt bestätigt wurde, hieß Eva und war 83 Jahre alt. Ihr 84-jähriger Ehemann stach am 3. Oktober in ihrem Haus in Marbella mindestens ein halbes Dutzend Mal auf sie ein. Als die Beamten eintrafen, konnten sie nur noch den Tod der Frau feststellen.

