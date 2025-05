Virtuose Klanglandschaften erfüllen die alte Getreidemühle von Cajiz

MARLENE WÖRNER VÉLEZ-MÁLAGA. Donnerstag, 15. Mai 2025 Compartir

Mit einer faszinierenden Reise durch Epochen und Stile präsentiert sich das Wong Doe & Jones Duo in seinem aktuellen Konzertprogramm. Am 25. Mai ist das Duo um 19 Uhr im Molino de Cajiz zu Gast. Der Abend vereint große Meisterwerke der Klavier- und Celloliteratur – von der feinsinnigen Klassik Haydns, über die leidenschaftliche Klangwelt Spaniens, bis hin zur emotionalen Tiefe spätromantischer und moderner Kompositionen.

Der Cellist Jones und der Pianist Wong Doe gelten als herausragende Interpreten ihres Fachs. Gemeinsam formen sie ein Duo, das durch musikalische Intelligenz, technische Brillanz und außergewöhnliche Ausdruckskraft überzeugt. Ihr Repertoire verbindet Klassiker mit seltener gespielten Perlen der Musikgeschichte, wobei sie jedem Stück ihre eigene Persönlichkeit verleihen.

Programm in der Mühle

Das Programm beginnt mit Franz Joseph Haydns Sonata in E minor, Hob. XVI:34 – einem expressiven Klavierwerk, das bereits den Übergang von der höfischen Eleganz zur leidenschaftlichen Dramatik der Wiener Klassik andeutet. In Isaac Albéniz' Málaga aus Iberia, Book IV entfaltet Wong Doe am Klavier leuchtende Farben und rhythmische Finesse, die die Atmosphäre der Küstenstadt lebendig werden lassen. Mit Max Bruchs Kol Nidrei tauchen Wong Doe & Jones in die tiefe Spiritualität jüdischer Musiktradition ein, bevor Daniel van Goens spritziges Scherzo Op. 12 No. 2 die Virtuosität und Spielfreude des Cellisten glänzen lässt. Zum Abschluss erklingt Sergei Prokofievs Sonate in C major, Op. 119, ein Meisterwerk voller Melancholie, Witz und zarter Poesie. Die Komposition entstand in einer politisch schwierigen Zeit und gehört zu Prokofievs letzten großen Kammermusikwerken – ein ergreifender Abschluss eines abwechslungsreichen Abends.

Die beiden Musiker treten im Mai an verschiedenen Orten in Andalusien auf: am 23. in der Asociación CODA in Jimena de la Frontera, am 24. bei einem privaten Hauskonzert in Monda, am 25. im Molino de Cajíz und am 29. Mai in der Gibraltar Chamber Music Society in der Holy Trinity Cathedral.

Das Konzert am 25. Mai im Molino de Cajíz beginnt um 19 Uhr. Einlass ist bereits um 18 Uhr – so bleibt noch Zeit, um sich die Ausstellung der Skultpuren von Anne-Barbara Lenzin und der Bilder von Gonzalo Cores Gomendio anzusehen, die noch bis Ende Juni läuft. Auskunft und Anmeldung per E-Mail an elmolinodecajiz@gmail.com (www.elmolinodecajiz.com).