Neue Müllgebühr in Velez-Malaga soll 7,2 Millionen Euro pro Jahr einbringen

Der Countdown für das Inkrafttreten der neuen Müllgebühr in Vélez-Málaga, die die Einwohner und Unternehmen ab dem 1. Januar zahlen müssen, läuft. Die Gebühr soll voraussichtlich 7,2 Millionen Euro pro Jahr in die geschundenen Kassen des Rathauses spülen. Das Regierungsteam aus PP und GIPMTM hat die Einwände der drei Oppositionsfraktionen Andalucía por Sí, PSOE, Vox, des fraktionslosen Stadtrats Elías García und von 560 Einwohnern zurückgewiesen und will die Gemeindeverordnung in der kommenden Woche in einer Plenarsitzung vorläufig verabschieden. Die neue Steuer wird sowohl auf Haushalte mit einer Spanne von 101 bis 135 Euro als auch für Unternehmen mit durchschnittlichen Kosten von 112,30 Euro erhoben.

Vor der endgültigen Verabschiedung wird eine neue Frist eröffnet, in der Einwände vorgebracht werden können. Die Maßnahme hat zu einer intensiven Debatte zwischen den beiden Regierungsparteien und den Oppositionsfraktionen geführt.

Bürgermeister Jesús Lupiáñez (PP) bekräftigte in der Plenarsitzung zur ersten Verabschiedung der Verordnung im März, man sei mit der Einführung der neuen Steuer «nicht einverstanden», «aber man hat uns die heiße Kartoffel in die Hand gedrückt», womit er auf die europäische Gesetzgebung verwies, die ab 1. April 2025 die Einführung einer speziellen Müllgebühr in Gemeinden vorschreibt, die noch keine haben.

Die Oppositionsfraktionen prangerten an, dass die Müllsteuer Anfang der 1990er Jahre «durch eine politische Vereinbarung» abgeschafft und in die Grundsteuer (IBI) integriert wurde, weshalb es sich hier um eine «Doppelbesteuerung» handeln würde. Wie der Sprecher der PSOE, Víctor González, in einer Erklärung mittelte, wurden in der letzten informativen Sitzung des Finanzamts am vergangenen Dienstag «alle Einwände, die sowohl von der PSOE als auch von über 560 Einwohnern vorgebracht wurden, zurückgewiesen». Die PSOE sprach auch «die Notwendigkeit einer Senkung des IBI-Steuersatzes an, um die Müllgebühr aus dieser Steuer herauszunehmen.

Ferner warnte González vor den «negativen Auswirkungen» dieser Maßnahme auf das lokale Wirtschaftsgefüge. «Die Selbstständigen, Unternehmer und Gewerbetreibenden werden schwer betroffen sein. Sie werden für jede wirtschaftliche Tätigkeit, die sie ausüben, eine Steuer zahlen müssen, und selbst wenn sie von zu Hause aus arbeiten, müssen sie zweimal zahlen: die Steuer für die Wohnung und die Steuer für das Unternehmen». Darüber hinaus wies der PSOE-Sprecher auf andere «ungerechte Situationen» hin, wie die Erhebung der Müllgebühr auf Garagen oder Abstellräume in Eigentümergemeinschaften, wenn diese Räumlichkeiten nicht Bestandteil der gekauften Immobilie sind.

Der Sprecher von Andalucía por Sí, José Pino, der bis Mai über 2.000 Unterschriften gegen die Müllsteuer gesammelt hat, kritisierte die von der Stadtregierung beschlossene Maßnahme.

«Was Herr Lupiáñez hätte vorschlagen sollen, ist eine Senkung der IBI oder einen Ausgleich zwischen Ausgaben und Einnahmen, um diese unsinnige Steuer nicht einführen zu müssen. Er hätte die öffentlichen Ausgaben senken müssen, um den Haushalt auszugleichen, mit anderen Worten, er hätte besser wirtschaften müssen», betonte der Sprecher von VOX, Javier Herreros.