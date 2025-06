1.000 neue Wohnungen und Grünflächen im Norden von Los Álamos

JOSÉ RODRÍGUEZ CÁMARA Torremolinos Donnerstag, 26. Juni 2025 Compartir

Die andalusische Landesregierung hat auf den am 30. April 2024 bei ihr eingegangenen Antrag auf eine vereinfachte strategische Umweltprüfung für die Stadtentwicklung mit dem Namen 'Spezifische Innovation des PGOU von Torremolinos im Bereich des Sektors SUP R.1.10 Campo de Golf' geantwortet.

Die Stellungnahme der Regionalverwaltung deckt sich mit der Idee der Gemeindeverwaltung, die sich für eine Änderung aussprach, die das von Löchern durchzogene Gelände aus der Gleichung herausnimmt, ohne jedoch auf die sportliche Nutzung in diesem Teil der Gemeinde zu verzichten, da dessen Wachstum noch aussteht. Diese Erweiterung vor Los Álamos wird einen Block umgestalten, der im Norden von konsolidierten städtischen Flächen, der so genannten El Olivar-Siedlung, im Süden und Südosten von der AP-7 und der MA-20 und im Westen vom Cortijo de Maza begrenzt wird.

Wie bei dieser Art von Dokumenten, die von der Umweltdelegation nach Rücksprache mit anderen Bereichen der andalusischen Regierung oder des Staates herausgegeben werden, vorgeschrieben, wurden drei Alternativen analysiert, von denen die günstigste, Nummer 2, diejenige ist, die tausend neue Wohnungen, etwa 13.000 Quadratmeter Gewerbefläche und etwa 10.500 Meter für private Sportanlagen vorsieht.

Die Anzahl der Wohneinheiten ist in der Umweltanalyse der Regionalverwaltung nicht enthalten, obwohl sie bei der Änderung des Flurbereinigungsprojekts, die bereits im Gange ist, berücksichtigt werden, wie Baustadträtin Marina Vázquez erklärte.

Mit der geförderten Neuerung wird erreicht, dass das für den Golfplatz vorgesehene Gelände nicht mehr ausschließlich für diese Nutzung vorgesehen ist, sondern dass eine Fläche von 179.168 Quadratmetern für andere sportliche Aktivitäten zur Verfügung steht, z. B. für ein Netz von Wegen, die mit den Bächen und ihren Lebensräumen verbunden sind, sowie für Fußball-, Tennis- und Leichtathletikbahnen, ohne dass der zuvor genehmigte Teilplan geändert wird.

Es wird auch die Notwendigkeit von Verbesserungen im Straßenraum mit mehr Platz für Fußgänger und Grünflächen befürwortet sowie die Urbanisierung von Flächen, die sich verschlechtert haben oder unvollständig sind.

Die gewerbliche Nutzung in dieser neuen Entwicklung, in der die Wohnnutzung überwiegt, wird positiv bewertet, da sie die Möglichkeit bietet, ein Netz von Unternehmen in der Nähe zu schaffen, um den Pendlerverkehr zu verringern. Eines der Argumente dafür, diese städtebauliche Umgestaltung nicht auf den Golfplatz zu beschränken, ist, dass der Teilplan, der ihn vorsah, ihm eine Fläche von weniger als 20 Hektar zugestand, d.h. weniger als das im Dekret 43/2008 festgelegte Minimum, das diese Komplexe in Andalusien regelt.

Warnungen

Die Direktion für Zivilluftfahrt warnte ihrerseits vor der möglichen Gefahr, die von der für diesen Sportplatz geplanten Wasserfläche ausgeht, da sie Vögel anlocken könnte, die den Flugbetrieb auf dem nahe gelegenen Flughafen gefährden könnten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, auf den die Generaldirektion für Straßen des Ministeriums für Verkehr und nachhaltige Mobilität hinweist, ist, dass keine Verkehrs- und Kapazitätsstudie vorgelegt wurde, in der das Verkehrsaufkommen und die möglichen Auswirkungen der geplanten 130.000 Quadratmeter maximal bebaubarer Fläche für neue Hotel-, Gewerbe-, Wohn- und Sportaktivitäten auf die Autobahnen AP-7 und MA-20 analysiert wurden.