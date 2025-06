Benalmádena hat neues Unternehmen zur Schädlingsbekämpfung

Kampagne gegen Mückenlarven in den Dachrinnen der Gemeinde.

Das Rathaus von Benalmádena wurde im vergangenen Sommer von der Vertragskündigung des Schädlingsbekämpfungsunternehmens überrascht, das den Zuschlag für die Dienstleistung erhalten hatte. Die schlechte finanzielle Lage des Unternehmens war der Grund für die Entscheidung, wenn auch zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, da die Schädlinge auf dem Vormarsch sind und sich die Population vervielfacht. Damals beschloss das Rathaus, einen Notvertrag abzuschließen, und jetzt, angesichts des neuen Sommers, hat es einen neuen befristeten Vertrag mit einem Unternehmen geschlossen, bis die endgültige Vergabe der Dienstleistung erfolgt ist.

Dieser Vertrag mit dem Unternehmen Contraplagas Ambiental bedeutete eine Aufstockung des Budgets um 170.000 Euro, was einer Steigerung von 160 Prozent gegenüber dem vorherigen Vertrag entspricht, mit dem Ziel, die Effizienz des Dienstes zu verbessern und auf neu auftretende Schädlinge, wie invasive Wespen und verschiedene Mückenarten, zu reagieren.

«Diese Investition ist eine Antwort auf das Bevölkerungswachstum in Benalmádena und die Notwendigkeit, eine gesündere und sicherere Umgebung für Einwohner und Besucher zu gewährleisten, insbesondere in den Monaten mit der größten Touristenaktivität», erklärte die Stadträtin für Gesundheit, Aurea Peralta.

Eine der ersten Kampagnen, die das neue Unternehmen gestartet hat, ist die verstärkte Bekämpfung von Mückenlarven in den Sommermonaten. Ziel ist es, «die Anwendung von Larvizidbehandlungen in Speigatten und Bereichen mit stehendem Wasser zu verstärken, als Ergänzung zur bereits abgeschlossenen Frühjahrskampagne, und auf die zunehmende Präsenz von Mücken zu reagieren, die nicht nur lästig sind, sondern auch Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit haben können», so Peralta.

«Wir handeln präventiv und intensiv in der gesamten Gemeinde, um die Mückenpopulationen auf einem akzeptablen Niveau zu halten, ohne auf Biozide zurückzugreifen, die wegen ihrer Auswirkungen auf das Ökosystem nur als letztes Mittel eingesetzt werden sollten», sagte sie.

Zusätzlich zu dieser spezifischen Maßnahme umfasst der Vertrag zwei jährliche Kampagnen auf öffentlichen Straßen (differenziert nach städtischen Zentren: Benalmádena Pueblo, Arroyo de la Miel und Benalmádena Costa) zur Bekämpfung von Nagetieren, Schaben und Stechmücken sowie die Überprüfung sensibler Bereiche. Es umfasst auch die Behandlung des Kiefernholzes in Bildungszentren und anderen kommunalen Einrichtungen.