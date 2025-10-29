Die Odyssee einer 82-Jährigen aus Benalmádena zu ihrem todkranken Sohn

José Carlos García Benalmádena Mittwoch, 29. Oktober 2025 Teilen

Alle Eltern wissen, dass nichts mehr schmerzt, als sein Kind zu verlieren oder es leiden zu sehen. Die 82-jährige Dolores Carrera aus Benalmádena trauert schon viel zu lange um ihren Sohn Sergio, der seit Jahrzehnten an der Huntington-Krankheit leidet. Sergio ist jetzt unheilbar krank und seine Mutter möchte ihn so oft wie möglich sehen, aber er wurde vor fast zwei Jahren von dem Zentrum in Teatinos, wo er gepflegt wurde, nach Écija in der Provinz Sevilla verlegt. In den vergangenen 22 Monaten hat Dolores lange Reisen unternommen, um dreimal im Monat bei ihrem Sohn zu sein.

Sergio, 45, war im zweiten Jahr seines Tourismusstudiums an der Universität Málaga, als er es abbrach. Er ging auch nicht mehr mit Freunden aus und zeigte erste Anzeichen von Depressionen. «Alles, was er tat, war essen und in seinem Zimmer bleiben», sagt Dolores.

Sie brachten ihn zu einem Psychologen und einem Psychiater und führten Tests durch, die bei Sergio Dolores' größte Angst diagnostizierten: die Huntington-Krankheit, an der ihr Mann vor acht Jahren starb. Es handelt sich um eine Erbkrankheit, die durch ein defektes Gen verursacht wird und zu einer Schädigung der Nervenzellen im Gehirn führt. Es gibt keine Heilung und kein Medikament kann die Entwicklung der Krankheit verlangsamen. Obwohl er die Krankheit von seinem Vater geerbt hat, ist Sergios Zustand sehr viel ernster.

Sergio wurde in ein Zentrum in Teatinos in Málaga eingewiesen, das mehr oder weniger in der Nähe des Wohnorts von Dolores liegt. Am Dreikönigstag 2024 wurde er jedoch in das Zentrum der Fundación Internacional Aproni in Écija, in der Provinz Sevilla, verlegt. Die Verlegung wurde von der Regionalregierung von Andalusien angeordnet, die dies mit der Anzahl der subventionierten Plätze begründete. Dolores ist jedoch der Ansicht, dass Sergio wegen der neuen Leitung des Zentrums in Teatinos verlegt wurde, was zu einem Personalwechsel und der Entlassung einiger Patienten führte. Im Fall von Sergio sagte die neue Leitung, dass er angeblich einen anderen Patienten angegriffen habe. Dolores sagt, dass sich Sergio, selbst wenn dies wahr sein sollte, derzeit «in der letzten Phase seiner Krankheit» befindet, die seine körperlichen Fähigkeiten völlig eingeschränkt hat, und dass er nicht mehr in der Lage wäre, dies zu tun.

Dreimal im Monat

Seit der Versetzung kann Dolores Sergio aufgrund der Entfernung und ihrer eingeschränkten Mobilität nur noch dreimal im Monat sehen. Mit Hilfe eines Gehstocks gelangt sie zum Bahnhof, um den Zug um 6.20 Uhr nach Málaga und von dort nach Córdoba zu nehmen. Um 9 Uhr nimmt sie einen Bus nach Écija. Dolores erreicht ihr Ziel um 10 Uhr mit «wenig Gepäck und viel Gazpacho», den Sergio liebt. «Ich muss in einer Jugendherberge übernachten und ein Taxi ins Zentrum nehmen, ein weiteres zur Jugendherberge, um am nächsten Tag wieder zurückzukommen und die Reise zu wiederholen. Ich gebe Geld aus, das ich nicht habe», sagt sie.

Mein Sohn ist am Ende seines Lebens und eine Mutter muss da sein. Ich halte es nicht mehr aus, niemand hilft mir oder hört mir zu«.

Zu allem Überfluss hat Dolores ein Telefon gekauft, das sie kaum bedienen kann, damit sie Sergio anrufen kann. Er kann zwar nicht mehr sprechen, aber wenigstens kann sie ihn sehen.

«Mein Sohn ist am Ende seines Lebens, und eine Mutter muss da sein. Ich halte es nicht mehr aus, ich habe keine Kraft mehr. Niemand hört mir zu, niemand hilft mir, nicht einmal die Stadtverwaltung von Benalmádena, nicht einmal die Junta. Wo ist die Hilfe, die ich brauche, arbeiten die Institutionen?», fleht sie und wünscht sich nur eines - dass ihr Sohn nach Málaga gebracht wird.