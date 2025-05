Gasaustritt führt zu Evakuierungen in Krankenhaus in Benalmádena

María José Díaz Alcalá Benalmádena Montag, 26. Mai 2025 Compartir

Die Notaufnahme des Krankenhauses Hospital de Alta Resolución in Benalmádena Pueblo von Benalmádena ist am Sonntagabend kurz nach halb acht evakuiert worden, nachdem sich ein giftiges Gas über die Lüftungskanäle verteilt hatte. Der Vorfall ereignete sich, als ein Mitarbeiter des Zentrums, der Wartungsarbeiten durchführte, Bleichmittel und Salzsäure mischte. Offenbar begann das Gas, sich über die Lüftungskanäle zu verteilen, so dass eine akute Gefahr für die Patienten und Ärzte bestand. Die meisten Patienten wurden von der Notaufnahme in einen benachbarten Bereich des Krankenhauses gebracht, andere mit weniger dringenden Symptomen wurden darum gebeten, in den Außenanlagen zu warten. Die Nationalpolizei sperrte das Krankenhaus ab, im Anschluss rissen Mitarbeiter der städtischen Feuerwehr sämtliche Fenster der Notaufnahme auf, damit sich das giftige Gas verflüchtigen konnte. Gegen 22 Uhr wurde Entwarnung gegeben und die Notaufnahme konnte wieder ihren Betrieb aufnehmen.