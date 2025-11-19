Sängerin Luz Casal wird am 6. Dezember die Weihnachtsbeleuchtung von Torremolinos einschalten

José Rodríguez Cámara Torremolinos Mittwoch, 19. November 2025 Teilen

Die Sängerin Luz Casal löst andere Größen der spanischen Musik wie Pasión Vega und Diana Navarro ab und wird der diesjährige Weihnachtsstar von Torremolinos sein. Die Sängerin aus Aviles, Sängerin von Liedern wie «No me importa nada» oder «Entre mis recuerdos», wird die außergewöhnliche Beleuchtung einschalten, die das Rathaus für die Festtage geplant hat, mit mehr als 1,3 Millionen LED-Lichtern, ein System, das mehr Energieeffizienz und Einsparungen bietet und weniger umweltschädlich ist.

Die Weihnachtsbeleuchtung besteht aus Bogen, Figuren und weihnachtlichen Motiven, die in La Carihuela, Bajondillo, El Pinillo, Cantarranas, Montemar Alto, Parque Torremolinos, Cortijo de Cea, Los Alamos, dem Stadtzentrum, El Calvario, Los Palacios, Playamar sowie in verschiedenen Siedlungen und Kreisverkehren verteilt sind.

Dreidimensionale Figuren werden auf den Plätzen Vicente Aleixandre und Blas Infante, dem Boulevard Marifé de Triana oder der Avenida Isabel Manoja zu sehen sein, ebenso wie etwa 4 Meter hohe Mandelbaumnachbildungen auf den Plätzen Pizarro, La Nogalera, Plaza Costa del Sol, wo auch ein 20 Meter hoher Baum zu sehen sein wird, und Chiriva, sowie Dekorationen auf den Plätzen Andalucía oder Pablo Ruiz Picasso.

Das Torremolinos Cross Country Race, die José Campos Memorial Judo Christmas Trophy, der Christmas Skate Day und der City of Torremolinos Indoor Triathlon sind nur einige der angebotenen Sportveranstaltungen.

An dem Tag, an dem die Weihnachtsbeleutung eingeschaltet wird, am 6. Dezember, wird es eine Eröffnungsparade geben, die um 19 Uhr von der Plaza San Miguel startet. Sie wird die Plaza Costa del Sol erreichen, wo die Schüler des Centro de Danza Torremolinos «Carmen Crespo» auftreten werden, und um 20 Uhr wird Luz Casal symbolisch den Schalter der künstlerischen Beleuchtung umlegen, als Auftakt zu ihrem Auftritt.

Danach folgt ein Flamencotanz-Auftritt der 'Familia Ballesteros' in der Avenida de Palma de Mallorca. Der Weihnachtsmarkt wird an derselben Stelle aufgebaut und dauert bis zum 2. Januar.

Weihnachtsprogramm mit mehr als 60 Aktivitäten beginnt bereits am 23. November

Die Stadtverwaltung hat ein Weihnachtsprogramm mit mehr als 60 Aktivitäten geplant, das am 23. November beginnt und bis zum 5. Januar mit dem Dreikönigsumzug andauert, an dem sich Vereine, Gruppen, Bruderschaften und Bruderschaften der Gemeinde beteiligen.

Zu den Aktivitäten gehören die Toy Run Solidario, eine Motorradroute durch die Gemeinde, um Spielzeug für Bedürftige zu sammeln, eine Initiative des Vereins Komando Amimoto, am 13. Dezember; die Route Roscón de Reyes wird am 20. Dezember beginnen; der Weihnachtsmarkt in der Pfarrei Cristo Resucitado.

Für die Kleinsten gibt es in der Pfarrei Cristo Resucitado Workshops zur Herstellung von Weihnachtskarten.

Der Stadtrat für Veranstaltungen, José Manuel Ruiz, betonte, dass das Programm «so gestaltet ist, dass alle Einwohner von Torremolinos, unabhängig von ihrem Alter, an der Weihnachtsfeier teilnehmen und die großartige Atmosphäre genießen können, die in unserer Stadt entsteht».