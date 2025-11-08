Spanischer Karateverband tritt als Privatkläger auf im Fall des wegen Missbrauchs festgegnommenen Karatetrainers aus Torremolinos

Irene Quirante Torremolinos Samstag, 8. November 2025 Teilen

Der Spanische Karateverband ist als Privatankläger im Fall des ehemaligen Nationaltrainers aufgetreten, gegen den wegen fortgesetzter sexueller Übergriffe auf vier Minderjährige, die er in Torremolinos unterrichtet hat, ermittelt wird, wie SUR bestätigen konnte. Der Verdächtige, 70 Jahre alt, befindet sich seit Ende August in Untersuchungshaft, nachdem die Nationalpolizei über den Verein Asociación Redime aus Málaga, der sich auf die Unterstützung von minderjährigen Missbrauchsopfern spezialisiert hat und ebenfalls in das Verfahren involviert ist, von diesen Vorfällen erfahren hatte.

Wie diese Zeitung berichtete, reichen die Vorfälle bis ins Jahr 2010 zurück, wurden aber erst vor einigen Monaten aufgedeckt. Der Schlüssel dazu war das Geständnis eines der Opfer gegenüber einem Freund, der ebenfalls Schüler des Karatelehrers war. Nachdem er ihn angehört hatte, offenbarte er, dass auch er als Kind von Lorenzo M. missbraucht worden war, was auch mit einem dritten jungen Mann geschah.

Sie waren nicht die einzigen, die von dem Trainer missbraucht worden waren, der vom Königlichen Spanischen Karateverband von seinem Posten als Nationaltrainer der Kategorien Kadetten, Junioren und U21 entlassen wurde, als er von seiner Verhaftung erfuhr. Fünf Jahre zuvor brach auch ein anderer Junge sein Schweigen und erzählte seiner Mutter von der Tortur, die er als Junge durchgemacht hatte.

Laut Quellen, die dem Fall nahe stehen, versuchte die Mutter daraufhin herauszufinden, ob es noch mehr Opfer gab, erhielt aber angeblich «Druck», der ihren Sohn dazu veranlasste, die Tatsachen nicht zu melden. Bis die Frau einen Anruf von dem Opfer erhielt, das gerade erfahren hatte, dass seine beiden Freunde missbraucht worden waren.

Sie war es, die die Asociación Redime aus Málaga um Hilfe bat, da die vier jungen Leute, die heute zwischen 20 und 25 Jahre alt sind, Anzeige erstatten wollten. Vor allem, weil sie befürchteten, dass es noch mehr Opfer geben könnte. Daraufhin brachte die Anwältin der Organisation, María del Carmen Heredia, die Angelegenheit zur Anzeige bei der Nationalpolizei.

Karatetrainer hatte Vorliebe für Kinder

Die Angelegenheit wurde von der Gruppe für Minderjährige (Grume) der Provinzpolizei von Málaga aufgegriffen, der die Geschädigten von den sexuellen Übergriffen berichteten, die sie im Alter von etwa sieben Jahren bis zum Alter von etwa 15 oder 16 Jahren erlitten haben sollen. Den Ermittlungen zufolge hatte der Karatetrainer eine Vorliebe für Kinder, die sich schon früh durch sportliche Leistungen auszeichneten, und nutzte angeblich seine Stellung als Ausbilder, um sie zu missbrauchen.

Er soll die Trainingslager für die einzelnen Wettkämpfe genutzt haben, um mit seinen «Lieblingsschülern» ein Hotelzimmer zu teilen, wo er sie missbrauchte. Auch in den Trainingsräumen soll es zu Übergriffen gekommen sein, vor allem wenn sich die Kinder nach dem Sport geduscht haben. Die Ermittler vermuten, dass der Lehrer versuchte, die Opfer für sich zu gewinnen, indem er sie mit Geschenken und Aufmerksamkeiten überhäufte und sie im Vergleich zu anderen Schülern bevorzugt behandelte, um zu verhindern, dass sie ihn entlarven.

Der Lehrer soll zwei seiner Opfer Zugang zu einer sehr angesehenen öffentlichen Schule in Málaga verschafft haben, zu deren Teilhabern er gehörte, wie diese Zeitung berichtete. Laut Quellen, die dem Fall nahe stehen, gewährte er diese Hilfe auch Verwandten dieser Jungen, damit sie an dieser Schule lernen konnten.

Den Ermittlern zufolge war dies eine seiner Strategien, um die Jungen zum Schweigen zu bringen und gleichzeitig das Vertrauen und die Wertschätzung ihrer Familien zu gewinnen, denen er sich als eine ihnen nahestehende Person präsentierte, die sich um die Zukunft ihrer Lieblingsschüler sorgte.

Der Festgenommene kann auf eine lange Karriere im Karate in der Provinz zurückblicken. 1979 begann er mit dem Unterrichten und begleitete als Ausbilder Dutzende von Spitzensportlern in ihrer Wettkampfkarriere. Er war eine der renommiertesten Persönlichkeiten auf nationaler und internationaler Ebene in der Lehre dieser Sportart, weshalb er 2014 zum Nationaltrainer ernannt wurde.

Er war auch der Gründer des Goju-Ryu-Clubs in der Gemeinde, dessen Vorsitzender er war, dem ältesten in Andalusien, sowie eines der Mitglieder einer der renommiertesten öffentlichen Schulen der Provinz, die sich in der Stadt Málaga befindet. Darüber hinaus war er mehrere Jahre lang städtischer Angestellter des Sportamts und wurde 2021 mit der Medaille der Stadt Torremolinos in der Kategorie Sportliche Verdienste ausgezeichnet.