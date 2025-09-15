Zum Grill umfunktionierter Kühlschrank war möglicherweise die Ursache für den Brand in Benalmádena

Juan Cano Benalmádena Montag, 15. September 2025 Teilen

Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes, der am vergangenen Donnerstag in den frühen Morgenstunden in der Nähe der Carretera del Sol und Torremuelle in Benalmádena ausbrach, deuten darauf hin, dass die Flammen durch menschliche Fahrlässigkeit entstanden sind, wie SUR in Erfahrung bringen konnte; Eine Nachlässigkeit, die nach denselben Quellen möglicherweise von den Bewohnern eines besetzten Hauses in diesem Bereich der Gemeinde an der Straße, die vom Zentrum von Benalmádena Pueblo zur Küste führt, begangen wurde.

Die Spurensicherung der Nationalpolizei konnte herausfinden, dass die Bewohner dieses Hauses einen alten Kühlschrank als Grill im Freien benutzen. In der Tat gab es vor der Pandemie, als die Hausbesetzer bereits in dem Haus wohnten, einen Brand von geringerem Ausmaß, der nur Buschland betraf, wie aus den Daten hervorgeht, die von den mit dem Fall befassten Personen bearbeitet wurden und zu denen diese Zeitung Zugang hatte. Anfang August kam es dann nach denselben Angaben zu einem weiteren Brandausbruch, der zum Einschreiten der örtlichen Polizei führte, die durch eine starke Rauchentwicklung alarmiert wurde.

Was die Geschehnisse des vergangenen Donnerstags betrifft, als gegen halb zwei Uhr morgens ein Brand an der Schnittstelle zwischen Wald und Stadt ausbrach, der sich vor den Toren der Wohngebiete ausbreitete, so besteht der Verdacht, dass nach der erneuten Benutzung des improvisierten Grills im Kühlschrank die Glut nicht richtig gelöscht wurde und einige Glutnester übersprangen und durch den starken Terral-Win angefacht wurden; Die Stadtverwaltung selbst geht davon aus, dass der starke Wind ein entscheidender Faktor dafür war, dass sich die Flammen mit voller Geschwindigkeit ausbreiteten und den Abhang hinuntertrieben.

In Anbetracht der großen Gefahr wurden neben der Feuerwehr von Benalmádena auch Feuerwehrleute des Provinzverbunds, von Fuengirola und der Stadt Málaga sowie Boden- und Lufttruppen von Infoca mobilisiert. Bürgermeister Juan Antonio Lara aktivierte angesichts des Ernstes der Lage den kommunalen Notfallplan kaum eine halbe Stunde nach Ausbruch der Flammen; ein nervenaufreibender Morgen für Dutzende von Nachbarn und für die Teams, die größeres Unheil verhinderten, da es keine Personenschäden gab, sondern nur einen leichten Arbeitsunfall, wie die Kommunalverwaltung mitteilte.