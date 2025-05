Ab dieser Woche können die Geschäfte in der Provinz Málaga bis September jeden Sonntag öffnen

Juan Soto Málaga Donnerstag, 29. Mai 2025 Compartir

Die Geschäfte in der Stadt Málaga und in elf Gemeinden an der Küste begrüßen den Sommer mit neuen Öffnungszeiten an diesem Sonntag. Ab dem 1. Juni können die Geschäfte und Einkaufszentren den ganzen Sommer über an Sonn- und Feiertagen ihre Türen öffnen.

Neben der Provinezhauptstadt werden auch Einrichtungen in den Gemeinden Algarrobo, Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Manilva, Marbella, Mijas, Nerja, Rincón, Torremolinos und Vélez-Málaga in den Genuss dieser Regelung kommen. Sie alle werden von der Erklärung zu Zonas de Gran Afluencia Turística (Gebiete mit großem touristischen Einfluss) profitieren.

Die von der Junta de Andalucía erteilte Genehmigung gilt bis Ende September, so dass die Geschäfte 18 zusätzliche Öffnungstage haben werden. Die Maßnahme kommt vor allem den Einkaufszentren in der Provinzhauptstadt und an der Küste sowie den großen Lebensmittel- und Modeketten zugute, die die Möglichkeit haben, ihre Läden zu öffnen, um ihre Kunden zu bedienen.

Infolgedessen werden praktisch alle Einkaufszentren der Provinz ab Sonntag geöffnet sein. In Málaga werden El Corte Inglés, Plaza Mayor, McArthurGlen Designer Outlet, Muelle Uno, Larios Centro, Vialia, Rosaleda, Los Patios, Málaga Plaza und Málaga Nostrum geöffnet sein. Und an der Küste werden die Kunden unter anderem von La Cañada, Miramar, Rincón de la Victoria und El Ingenio bedient. Auch große Lebensmittelgeschäfte wie Carrefour, Lidl und Aldi werden in diesen Gemeinden öffnen können.

Die Geschäfte in der Provinz können bis Sonntag, 28. September, uneingeschränkt an Sonn- und Feiertagen öffnen. Für den Rest des Jahres müssen sie sich an den für die gesamte autonome Gemeinschaft genehmigten allgemeinen Kalender halten. Nach der Sommerpause können die Geschäfte am Montag, 13. Oktober, am Samstag, 1. November (Allerheiligen), am Sonntag, 30. November sowie am 6, 8, 14, 21 und 28. Dezember öffnen.