Casares eröffnet das Museum des Geburtshauses von Blas Infante wieder

Emma Pérez-Romera Casares Mittwoch, 16. Juli 2025 Compartir

Die Wiedereröffnung des Geburtshauses von Blas Infante in Casares nach seiner Schließung im Jahr 2021 wurde dank der Zusammenarbeit zwischen derandalusischen Landesregierung, der Provinzverwaltung von Málaga und der Stadtverwaltung von Casares mit Spannung erwartet. Der Raum wurde auf jeder Etage um 400 Meter vergrößert und die Informations- und interaktiven Tafeln wurden aktualisiert, wobei nicht nur Originalfotos, sondern auch Illustrationen verwendet wurden, um das Leben und das Werk von Blas Infante besser zu erklären. Durch die Vergrößerung des Raums können erstmals auch persönliche Gegenstände ausgestellt werden, die von seinen Enkeln gestiftet wurden, wie z. B. Brillen, ein Füllfederhalter und Manuskripte sowie einige Erstausgaben von Büchern und Dokumenten, die das Rathaus von Casares in den letzten 25 Jahren gesammelt hat.

Blas Infante lebte bis zu seinem 25. Lebensjahr mit seinen Eltern und seinem Bruder in diesem herrschaftlichen Haus. Dort wurde er mit einer gesellschaftlichen Realität konfrontiert, die er mit seinen Vorstellungen von politischer Autonomie, andalusischer kultureller Identität, Einheit und Fortschritt in der Region verändern wollte. Seine Vision umfasste einen andalusischen Regenerationismus, einen integrierenden und mit Spanien solidarischen Andalusismus und die Verteidigung von Werten wie Rassenmischung und Kosmopolitismus, wobei er die Geschichte Andalusiens selbst über die Jahrhunderte hinweg analysierte.

Vanessa López, Technikerin beim Tourismusamgt von Casares und Leiterin der Casa Natal, erklärt, dass «die Familie Infante Casares dieses Haus unterhalten konnte, weil sie eine wohlhabende Familie war. Das ursprüngliche Haus nahm den ganzen Block ein, es war ein Familienhaus, oben wohnten sie mit den Großeltern mütterlicherseits und unten im Keller hatten sie die Tiere, die Kuh- und Ochsenherden... deren Dach wir erhalten haben».

«Dieses Haus wurde ab 1920 in Teilen verkauft, als Blas Infante seine Mutter nach Coria del Río holte und sein Bruder bereits Richter in Madrid war. Sie lebten nicht mehr in Casares und beschlossen, es auf diese Weise zu verkaufen, weil es zu groß war und damit andere Leute Zugang dazu hatten, und es wurde von Leuten gekauft, die weder verwandt noch sonst wie waren», so Vanessa López gegenüber SUR.

Es war Ende des letzten Jahrhunderts, als das Rathaus von Casares daran interessiert war, das Haus von den damaligen Besitzern zu kaufen, «die es leer stehen ließen, also kauften sie den ersten Teil, der am symbolträchtigsten ist, weil er die Küche, den Schrank, die Treppe, ... enthält», erklärt López.

«Als das Rathaus es in ein Museum umwandelte, hatte es keine musealen Einrichtungen, weil nichts von Blas Infante darin übrig war, auch nicht von der Familie, keine Möbel oder irgendetwas anderes, nur die Nischen in der Wand, der Brenner des Kohleofens, das Waschbecken...».

Die Informationen über Blas Infante wurden in Tafeln organisiert, und die Casa Natal erholte sich von ihrer fast ein Jahrhundert lang verlorenen Geschichte, indem sie zunächst das Notariat nachbaute, das Blas Infante in Coria del Río, seinem letzten Wohnort vor seiner Ermordung im Jahr 1936, hatte.

Parallelen

«Wir freuen uns über die Eröffnung nach vier Jahren. Die Figur des Blas Infante hat sich immer gerechtfertigt, aber heute hat sie viele Parallelen zur aktuellen Situation und wir glauben, dass sie mehr denn je gebraucht wird. Das Rathaus engagiert sich sehr für die Wiederherstellung der Figur und der Werte, die Blas Infante repräsentiert», schließt Vanessa López, die in Casares in einem historischen Haus lebt, das endlich wiederhergestellt wurde.