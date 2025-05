Historischer Höchststand: täglich 26 Hochgeschwindigkeitszüge von Málaga nach Madrid

Züge der vier Anbieter am Bahnhof María Zambrano in Málaga.

Nur wenige hätten sich noch vor kurzem vorstellen können, dass der Tag kommen würde, an dem man zwischen 26 Fahrten pro Tag und Richtung (also 52 Zügen pro Tag) wählen kann, um mit dem Hochgeschwindigkeitszug zwischen Málaga und Madrid zu reisen. Dies wird in diesem Sommer der Fall sein, denn die drei Betreiber (mit vier Marken verstärken ihr Zugangebot.

Das letzte Unternehmen, das sein Engagement für die Verbindung zwischen María Zambrano und Atocha öffentlich bekannt gegeben hat, ist Ouigo. Angesichts seiner guten Ergebnisse, obwohl es als letzter privater Betreiber dazukam, kündigte das französische Unternehmen am Montag an, dass es seine Frequenzen ab dem 30. Juni und bis zum 14. September verdoppeln wird.

Auf diese Weise wird der Low-Cost-Betreiber noch früher als geplant zwei neue Züge in jede Richtung einführen, um die hohe Nachfrage nach Zügen, die die spanische Hauptstadt mit der Costa del Sol verbinden, während der Hochsaison zu decken. «Mit diesen neuen Verbindungen zwischen Madrid, Málaga und Córdoba stärken wir unsere Position als Anbieter von Hochgeschwindigkeitszügen mit erschwinglichen Preisen und einem qualitativ hochwertigen Service», sagt Federico Pareja, der Handels- und Marketingdirektor von Ouigo.

Außerdem bietet dieses Unternehmen seine Dienste mit doppelstöckigen Alstom Euroduplex-Zügen an, d. h. mit Zügen mit hoher Kapazität und bis zu 509 Sitzplätzen, so dass die Auswirkungen in Bezug auf die verfügbaren Sitzplätze noch größer sind als die Verbesserung der Frequenzen, da mehr als 2.000 Sitzplätze pro Tag und Richtung auf den Markt gebracht werden.

Renfe wird auch verstärkt

In diesem Szenario des zunehmenden Wettbewerbs hat sich auch der öffentliche Betreiber Renfe neu aufgestellt und wird in diesem Sommer bis zu 15 Züge in jede Richtung (also insgesamt 30 täglich) zwischen den Bahnhöfen María Zambrano und Atocha anbieten. Davon entfallen 12 auf den AVE und 3 auf seine Billigmarke Avlo.

In diesem Fall setzt Renfe zwar in der Regel Züge der Baureihen S-102 und S-112 ein, die eine geringere Kapazität haben als ihre Konkurrenten, ist aber dennoch sehr flexibel und kann, wenn die Nachfrage es erfordert, Züge mit doppelter Wagenanzahl einsetzen, wodurch sich die Zahl der Sitzplätze de facto verdoppelt, nämlich auf über 600 bei jeder Abfahrt dieses Typs.

Das dritte Unternehmen, das auf der Strecke Malaga-Madrid um Fahrgäste konkurriert, Iryo, wollte dem nicht nachstehen. Für die Sommersaison wird das spanisch-italienische Unternehmen ebenfalls seine Frequenzen erhöhen, und zwar auf bis zu sieben Züge in jeder Richtung Mitte August mit einer Kapazität von jeweils 460 Passagieren.

Kontiniuerlich verbunden

Mit diesen Zahlen werden die Costa del Sol und die spanische Hauptstadt in diesem Sommer kontinuierlich verbunden sein, mit mindestens einem Zug pro Stunde, obwohl es zu manchen Zeiten bis zu drei Abfahrten im Abstand von 60 Minuten geben wird. Dies ist zum Beispiel morgens zwischen 7.00 und 8.00 Uhr der Fall, wenn es drei Abfahrten in Richtung Madrid gibt: 7.25 (Ouigo); 7.41 (AVE) und 7.55 (AVE). Oder am frühen Nachmittag: 15.28 Uhr (Iryo); 15.35 Uhr (Ouigo) und 15.41 Uhr (AVE).

Die deutliche Zunahme des Angebots hat zu einem deutlichen Preisrückgang geführt. Seit dem 26. Mai, dem Beginn der Hochsaison, sind immer noch Preise unter 20 Euro pro Strecke zu finden, was in früheren Jahren unvorstellbar war. Zum Vergleich: In den Jahren vor der Liberalisierung des Marktes führte das reduzierte Angebot zu Preisen von mehr als 120 Euro pro Strecke.

Bei einer Probe-Suche für eine Reise am 15. Juli bietet Ouigo beispielsweise Plätze zwischen 15 und 19 Euro pro Strecke an. Eine Fahrt mit Iryo kostet zwischen 13 und 21 Euro. Diese Tarife sind bis zur Hälfte des Preises, der für die gleichen Daten im letzten Jahr angeboten wurde; und damals waren sie schon viel billiger als vor der Liberalisierung des Marktes, die von der Eisenbahninfrastrukturverwaltung (Adif) gefördert wurde.