Bester Abi-Schnitt seit 15 Jahren und fünfmal die Bestnote 1,0

Der Festakt zur Übergabe der Abiturzeugnisse an der deutschen Schule Málaga ist jedes Jahr ein ganz besonderes Ereignis. Insgesamt 41 Schülerinnen und Schüler wurden am vergangenen Freitag mit bestandener Reifeprüfung aus der Schule über den Dächern Marbellas entlassen, in der viele 12, oder bei Besuch des Kindergartens sogar 15 Jahre ihres Lebens verbracht haben.

Der Abiturjahrgang 2025 zeichnet sich durch sehr gute Leistungen aus. Wie Schulleiter Thorsten Nehls sagte, sei mit einem Gesamtnotdendurchschnitt von 2,2 das beste Ergebnis seit 15 Jahren erreicht worden. Außerdem wurde fünfmal die Bestnote 1,0 erreicht. Den ausführlichen Artikel dazu können Sie in unserer am 29. Mai erscheinenden Printausgabe lesen. Im Folgenden eine kleine Fotogalerie der Feierlichkeiten: