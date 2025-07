Hitzewelle in Málaga: Aemet ruft gelbe und orangefarbene Warnungen für die Provinz aus

Almudena Nogués Málaga Donnerstag, 17. Juli 2025 Compartir

Spanien befindet sich mitten in der Hitzewelle. Für den größten Teil des Landes gilt auch an diesem Donnerstag Hitzewarnung. In 35 Provinzen herrscht Hitzewarnung, ein Dutzend davon hat die Hitzestufe Orange mit Höchsttemperaturen von bis zu 41ºC, so die Vorhersage der staatlichen Wetterbehörde Aemet. Málaga wird von dieser Hitzekarte nicht verschont bleiben. So wird es in der Provinz an diesem Tag zwei Warnungen geben: eine gelbe Warnung im Guadalhorce-Tal und eine orangefarbene Warnung in Antequera. Zwischen 13 und 21 Uhr sagt die Agentur Temperaturen zwischen 36 und 40 Grad in beiden Gebieten voraus.

Andalusien steht diesen Donnerstag der heißeste Tag der Woche, mit allen Provinzen der Region, ohne Ausnahme, unter Alarm für hohe Temperaturen von bis zu 41 Grad. Die Warnung wird orange in Malaga (Antequera), Córdoba, Granada, Jaén und Sevilla sein. Die gute Nachricht ist, dass die Aemet ab Freitag mit einem Rückgang der Temperaturen rechnet, da vom Atlantik her kühlere Westwinde eintreffen, so die Prognose von Aemet-Sprecher Rubén del Campo.

Im Fall von Málaga bereiten sich die Hauptstadt und ihre Umgebung auf die wahrscheinlich heißeste Hitzeperiode dieses Sommers vor. Sie wird am Freitag beginnen, wenn ein Terral-Wind erwartet wird. Dieser thermische Aufschwung wird auch die Thermometer nachts auf 24 bis 26 Grad ansteigen lassen, was noch tropischer ist als sonst. An der Costa del Sol und im Guadalhorce-Tal gilt an diesem Tag zwischen 13 und 21 Uhr eine gelbe Warnung für Höchsttemperaturen von bis zu 39 Grad, so die letzte Aktualisierung von Aemet.

Der Terral wird vorhersehbar von einem Rückgang der Meerestemperaturen begleitet sein. Dieser Wind begünstigt das Phänomen des Auftriebs, bei dem das wärmere Wasser an der Oberfläche auf das Meer hinausfließt und das Aufsteigen kälterer Strömungen begünstigt. Es handelt sich um eine Art natürliche Umwälzung des Wassers. Am vergangenen Donnerstag lag die Temperatur an der Boje in Málaga bei über 27 Grad, am Dienstag war sie bereits auf 19 Grad gesunken.