65-jährige Frau fährt auf der A-45 bei Antequera 30 Kilometer in die falsche Richtung und verursacht drei Unfälle

Eine 65-Jährige Geisterfahrerin hat am gestrigen Montag auf der A-45 bei Antequera für einen großen Schrecken gesorgt. Mehr als fünfzig Personen alarmierten die Rettungskräfte, nachdem sie das Fahrzeug gesehen hatten, das bis zu 30 Kilometer in die entgegengesetzte Richtung nach Córdoba unterwegs war. Die Frau wurde wegen eines Verstoßes gegen die Verkehrssicherheit festgenommen, nachdem ihr Auto von der Guardia Civil schließlich zum Stehen gebracht worden war.

Die ersten Meldungen wurden gegen 13.45 Uhr registriert. Den Zeugen war bei Kilometer 85 ein dunkelgrauer Pkw SEAT in falscher Richtung aufgefallen. Nach ihren Angaben hatte die Faherin aufgrund seiner rücksichtslosen Fahrweise bereits einige Kilometer zuvor einen ersten Unfall verursacht.

Die Anrufe bei der Notrufzentrale 112 und der Guardia Civil hörten nicht auf, bis es den Beamten gelang, das Auto zu orten. Offenbar verursachte es bis zu drei Unfälle, als die Opfer versuchten, auszuweichen, um eine Kollision mit dem Fahrzeug zu vermeiden, wodurch sie in einem Fall in die Leitplanke und in einem anderen gegen ein anderes Auto prallten. Der erste Unfall ereignete sich bei Kilometer 82, der zweite bei Kilometer 90 und der letzte bei Kilometer 102.

Glücklicherweise wurde nur eine Person verletzt, wenn auch nur leicht. Den Beamten gelang es, das Auto bei Kilometer 75 abzufangen, woraufhin sie der 65-jährigen Geisterfahrerin ihre Rechte vorlasen, da gegen sie wegen eines Verstoßes gegen die Verkehrssicherheit ermittelt wird. Den Angaben zufolge zeigte sie keine Anzeichen, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Substanzen stand. Das Motiv für die rücksichtslose Fahrweise der Frau ist derzeit noch unbekannt.